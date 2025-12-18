Slušaj vest

Mladi glumac Luka Grbić (25) široj publici ostao je urezan u pamćenje zahvaljujući upečatljivoj ulozi u filmskom i serijskom hitu „Južni vetar“,gde je ekran delio sa Milošem Bikovićem. Ipak, osim glumačkog talenta, Luka se izdvaja i po još jednom podatku koji je malo poznat javnosti – važi za jednog od najinteligentnijih glumaca na domaćoj sceni.

Nakon prve veće uloge, Grbić je vrlo brzo stekao popularnost i danas se smatra jednim od najperspektivnijih predstavnika mlađe glumačke generacije. Njegov talenat prepoznala je i struka, pa je za debitantsku ulogu u filmu „Južni vetar“ nagrađen priznanjem za debitanta godine na festivalu Filmski susreti u Nišu.

Koliki je IQ Luke Grbića?

Lukina priča o inteligenciji počinje još u srednjoškolskim danima, kada je započeo volontiranje u NTC centru, gde se prvi put susreo sa radom Mense.

– Po upisu u srednju školu počeo sam da volontiram u NTC centru. Preko Ranka Rajovića, osnivača tog programa učenja, čuo sam za Mensu i odlučio da se oprobam. Prvi put nisam prošao, falila su mi tri boda. To me nije obeshrabrilo – znao sam da mogu bolje – ispričao je Luka.

Drugi pokušaj doneo mu je izuzetno visok rezultat – IQ 156, što je ujedno i maksimalna vrednost koju test meri.

– Kada sam ostvario taj rezultat, otišao sam na prvi sastanak Mense i upoznao izuzetno zanimljive i inspirativne ljude – dodao je glumac.

Ljubav sa 14 godina starijom koleginicom

Pored profesionalnih uspeha, pažnju javnosti često privlači i njegov privatni život. Luka Grbić je u vezi sa 14 godina starijom glumicom Hanom Selimović, o čemu je Kurir prvi pisao pre nekoliko meseci, nakon što ih je paparaco snimio u šetnji gradom.

Iako su primetili prisustvo kamera, par nije pokušavao da se sakrije – naprotiv, Luka je tada još čvršće zagrlio Hanu dok su prelazili ulicu. Njihova veza već neko vreme intrigira javnost, ali oboje o privatnosti govore vrlo odmjereno.

Gostujući u podkastu „Dobra tura“, koji vodi glumac Nikola Malbaša, Luka je otkrio i jedan detalj iz Haninog profesionalnog života:

– Moja devojka predaje glumu deci i trenutno priprema predstavu „Petar Pan“ – rekao je mladi glumac.

