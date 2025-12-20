Slušaj vest

Donald Tramp ponovo je izazvao zgražavanje dela javnosti nakon neobičnog i nimalo suzdržanog istupa na predizbornom skupu u Severnoj Karolini, gde je u kritici FBI-ja otišao toliko daleko da je govorio o donjem vešu svoje supruge Melanije.

Na skupu održanom u gradu Roki Maunt u petak uveče, Tramp se u dugom i često nepovezanom govoru osvrnuo na pretres njegove rezidencije Mar-a-Lago iz 2022. godine, koji je otkrio više 100 tajnih dokumenata na imanju u Palm Biču, optužujući savezne agente da su tokom akcije "napravili nered"među ličnim stvarima prve dame.

"Ušli su u ormar moje žene. Reći ću vam, to je jako loše, iako zvuči pomalo čudno. Gledali su njene fioke", rekao je Tramp, dok su se on i deo publike smejali.

Zatim je nastavio da objašnjava razliku između fioka kao dela nameštaja i donjeg veša, pritom gestikulišući, što je izazvalo neprijatnost kod dela okupljenih. Ne zaustavivši se na tome, Tramp je nastavio da govori o navikama svoje supruge, ističući kako je ona "izuzetno pedantna osoba".

"Sve je kod nje savršeno. Njen donji veš, ponekad nazivan gaćicama, savršeno je složen, zamotan, sve je besprekorno. Kažem joj: 'To je predivno'", rekao je Tramp.

Uredna jer je iz Slovenije?!

Dodao je kako takva urednost proizlazi iz "dela sveta iz kog ona dolazi", otrkivajući još jedan detalj: "To je svet odakle dolazi. Sve savršeno, bez problema. Presavijeno, presavijeno, presavijeno. Mislim da ih pegla parom samo da bude sigurna".

Kamere su pritom zabeležile i reakcije u publici, među kojima je jedna žena vidno prekrila lice rukama.

Inače, Trampov govor, koji je trajao duže od sat vremena, bio je namenjen jačanju podrške republikanskih birača u toj izborno važnoj saveznoj državi uoči nadolazećih izbora.

