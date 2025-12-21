Slušaj vest

Princ Džordž je zajedno s princem Vilijamom posetio dobrotvornu organizaciju koju je njegov otac posetio 1993, zajedno s princezom Dajanom.

Iako je još daleko od trenutka kada će postati britanski kralj, princ Džordž je već počeo da uči vrednosti koje je davno usavršio njegov otac, princ Vilijam, pokazavši koliko kraljevska porodica ozbiljno shvata humanitarni rad.

Foto: Prince & Princess of Wales / Ferrari / Profimedia

Drugi u nizu za britanski presto je prvi put posetio dobrotvornu organizaciju The Passage, gde je zajedno s ocem učestvovao u pripremi božićnih ručkova za beskućnike, na istom mestu koje je princ od Velsa posetio sa svojom majkom, princezom Dajanom, još davne 1993. godine.

Posebno emotivan trenutak dogodio se kada je 12-godišnji Džordž potpisao istu stranicu knjige gostiju na kojoj su se pre 32 godine potpisali Dajana i Vilijam. Mladi princ bio je vidno dirnut, a svedoci kažu da je fascinirano izgovorio: "Vau. OK."

Glavni direktor organizacije, Mik Klark, opisao je posetu kao "trenutak ponosnog oca" za princa Vilijama. Upravo je Vilijam iskoristio priliku da sinu pokaže koliko mu to mesto znači, rekavši mu: "To je moja mama", prisećajući se prvog dolaska s princezom Dajanom.

Foto: Andrew Parsons / Kensington Palace / Avalon / Profimedia

Džordž se brzo uključio u aktivnosti. Pomagao je volonterima u pripremi paketa pomoći za one koji nisu mogli da dođu na božićni ručak, ukrašavao novogodišnju jelku doniranu iz Vestminsterske opatije i učestvovao u pripremi hrane u kuhinji. Prema rečima zaposlenih, bio je izuzetno angažovan i nimalo nespretan, baš poput svog oca.

Paketi u čijoj je pripremi pomagao sadržali su osnovne potrepštine, bonove za hranu, čarape i grickalice, dok su u kuhinji Vilijam i Džordž zajedno radili na pripremi povrća i božićnih priloga. Atmosfera je bila opuštena, uz mnogo smeha i prijateljskog zadirkivanja, a čitava poseta je ostavljala utisak pravog porodičnog zajedništva.

Posebno dirljiv trenutak bio je susret s parom koji se upoznao upravo zahvaljujući pomoći The Passagea, a danas su vereni i planiraju venčanje u toj istoj organizaciji. Njihova priča ostavila je jak utisak i na Džordža, koji je pažljivo slušao koliko im to mesto znači.

Poseta je trajala oko sat vremena, nakon čega su se Vilijam i Džordž pridružili ostatku kraljevske porodice na božićnom ručku u Bakingemskoj palati. Na društvenim mrežama princ i princeza od Velsa kasnije su podijelili fotografije uz poruku zahvalnosti svima koji se tokom godine bore protiv beskućništva.

Ovom posetom princ Džordž još je jednom pokazao da nasleđe princeze Dajane i predanost princa Vilijama humanitarnom radu žive i u novoj generaciji, a kraljevske vrednosti saosećanja i pomoći drugima prenose se s kolena na koleno.

(Kurir.rs/ Dnevnik..hr)

