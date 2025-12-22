Slušaj vest

Kanadska muzička divaSelin Dion godišnjicu je obeležila kratkom, ali emotivnom objavom na Instagramu, gde je podelila fotografiju na kojoj se vide njene i Reneove ruke snimljene neposredno nakon ceremonije, sa jasno vidljivim burmama.

"I dalje je da za mene. Srećna godišnjica ljubavi", napisala je Selin, prisetivši se supruga, čija će se deseta godišnjica smrti obeležiti u januaru 2026. godine.

Venčanje koje je ušlo u istoriju

Kada je Selin Dion 17. decembra 1994. godine izgovorila sudbonosno "da" svom životnom partneru Reneu Anželilu, svet nije pratio samo jedno od najiščekivanijih venčanja tog vremena, već i venčanicu koja je zauvek ostala upisana u istoriju pop kulture. Raskošna haljina, blistava tijara i bajkovita ceremonija u bazilici Notr Dam u Montrealu učinili su taj dan jednim od najpoznatijih venčanja slavnih. Gotovo tri decenije kasnije, Selin i dalje sa ponosom govori o tom posebnom trenutku.

Početak velike ljubavi

Ljubavna priča Selin Dion i Renea Anželila započela je još 1980. godine, kada je tada vrlo mlada pevačica nastupila na audiciji pred muzičkim producentom koji će kasnije postati njen suprug. Nakon što je Anželil postao njen menadžer, zajedno su profesionalno sarađivali sedam godina, pre nego što su 1987. započeli romantičnu vezu.

Zbog razlike u godinama od čak 26 godina, svoju ljubav dugo su krili od javnosti, a veza je zvanično potvrđena tek godinu dana uoči venčanja.

Venčanica koja je očarala svet

Venčanje Selin Dion i Renea Anželila prenosila je uživo kanadska televizija, a milioni gledalaca sa divljenjem su pratili pevačicu dok je prilazila oltaru u spektakularnoj svilenoj haljini bogato ukrašenoj kristalima. Venčanicu su dizajnirali Mirela i Stiv Džentile, a izrađena je od francuske svile i čipke, sa dugim rukavima, srcolikim izrezom i raskošnim vezom od šljokica. Posebnu pažnju privlačio je šlep dug čak šest metara, koji je često poređen sa onim koji je nosila princeza Dajana. Izrada haljine trajala je više od hiljadu sati, što svedoči o nivou luksuza i detalja.

Teška tijara i nezaboravan izgled

Selin Dion i Rene Anželil - venčanje Foto: Ponopresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Selin je svoj venčani stajling upotpunila tijarom sa čak 2.000 Svarovski kristala i dugim belim velom. Iako vizuelno impresivna, tijara je bila izuzetno teška - više od 2.7 kilograma.

U intervjuu za Vog iz 2024. godine, pevačica je priznala da je bukvalno bila "ušivena" u tijaru i da je tokom hodanja kroz baziliku osećala koliko je ceo izgled bio zahtevan. Nakon ceremonije zadobila je i povredu glave, zbog koje je nekoliko nedelja morala da uzima antibiotike. Uprkos svemu, Selin ističe da ništa ne bi menjala.

"To je trenutak koji će biti sa mnom do kraja života. Haljina nije mogla biti dovoljno velika", rekla je, dodavši da joj je Rene uvek pomagao da iz sebe izvuče najbolje.

Bajka usred zime

S obzirom na to da je venčanje održano usred kanadske zime, Selin je dolazak u baziliku upotpunila kratkim belim krznenim kaputom, dok je u rukama nosila buket belog cveća prekriven tilom - detalj koji je dodatno naglasio njen bajkoviti izgled.

Venčanje koje se pamti decenijama

Više od 30 godina kasnije, venčanje Selin Dion i Renea Anželila i dalje važi za jedno od najglamuroznijih i najemotivnijih u svetu šou-biznisa. Venčanica, tijara i cela ceremonija ostali su simbol bezvremenske ljubavi, raskoši i elegancije - baš poput same Selin Dion. Selin i Rene zajedno su dobili troje dece.

