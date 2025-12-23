Slušaj vest

Ministarstvo pravde SAD (DOJ) ponovo je objavilo fotografiju iz dosijea o optuženom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu, na kojoj su predsednik Donald Tramp i njegova supruga Melanija Tramp. Fotografija je izazvala široke reakcije i medijske spekulacije nakon što je privremeno uklonjena sa zvanične veb stranice, a zatim vraćena bez ikakvih promena.

Šta je zapravo na fotografiji?

Kontroverzna slika — označena na listi kao broj fajla 468 — prikazuje sto ili komodu sa nizom fotografija, sa dve odvojene fotografije Donalda Trampa u otvorenoj fioci. Jedna od njih jasno prikazuje Trampa, Melaniju Tramp, Epstajna i Gislen Maksvel, njegovu dugogodišnju saradnicu, u situaciji koja podseća na prošli društveni događaj, a ne na krivični incident.

Druga fotografija u istoj fioci, prema medijskim izveštajima i analizi sadržaja dokumenata, izgleda da je slika Trampa okruženog ženama — verovatno sa ranijeg javnog događaja ili privatnog okupljanja — ali nije jasno da li su to potencijalne žrtve ili javno dostupne fotografije.

Melanija je u ovom slučaju "uhvaćena u sredini", pa se njen susret sa osuđenim prestupnikom i pedofilom koristi za kreiranje priča i zavereničkih teorija u kojima je okosnica njena navodna "saradnja sa Epstajnom i pre poznanstva sa Trampom".

Zašto je fotografija uklonjena, a zatim vraćena?

Fotografija je prvobitno uklonjena sa javne veb stranice Ministarstva pravde ubrzo nakon što je objavljena, zajedno sa najmanje 16 drugih datoteka iz Epštajnove arhive. Prema zvaničnom objašnjenju, to je urađeno „iz predostrožnosti“ kako bi se proverilo da li bi identitet žrtava mogao biti otkriven ili ugrožen objavljivanjem takvog materijala.

Pogledajte još fotografija iz Epstajnovih dokumenata:

1/25 Vidi galeriju Objavljeni Epstajnovi dokumenti Foto: HOGP/House Oversight Committee

Nakon daljeg pregleda, Ministarstvo pravde je zaključilo da fotografija ne prikazuje Epstajnove žrtve, a slika je vraćena na sajt u originalnom obliku — bez ikakve izmene ili cenzure. Ministarstvo pravde je naglasilo da je cilj bio zaštita potencijalnih žrtava i da nisu uklanjali informacije da bi zaštitili političke ličnosti.

Video: Redak snimak Melanije kako priča na slovenačkom