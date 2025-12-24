Slušaj vest

Božićni portret Donalda i Melanije Tramp objavljen je uoči praznika. Međutim, umesto idiličnih reakcija, izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama zbog jednog sumnjivog detalja. Kao i svake godine, Bela kuća objavila je zvaničnu fotografiju predsedničkog para okruženog raskošnim prazničnim ukrasima.

Na ovogodišnjoj fotografiji, objavljenoj 23. decembra, 79-godišnji Tramp i 55-godišnja Melanija poziraju držeći se za ruke na ulazu u predsedničku rezidenciju.

Iza para, koji je u braku od 2005. i ima 19-godišnjeg sina Barona, vidi se zvanični predsednički pečat, američka zastava i zastava s velikim orlom. Okruženi su i nizom savršeno okićenih novogodišnjih jelki.

Za ovogodišnje uređenje Bele kuće bila je zadužena Melanija, koja se pobrinula za impresivan praznični ugođaj sa 75 venaca, 51 novogodišnjom jelkom, više od 213 metara venaca i preko 2.000 lampica. Korišćeno je i više od 7.620 metara vrpce, 2.800 zlatnih zvezda, više 10.000 leptira i čak 54 kilograma medenjaka za ukrase.

Misterija nestalog flastera

Ipak, pažnju javnosti nije privukla raskošna dekoracija, već ruka Donalda Trampa. Brojni korisnici društvenih mreža utvrdili su da je fotografija zapravo napravljena nekoliko nedelja ranije, 11. decembra, kada je predsednički par bio domaćin dodele nagrada Kenedi Centra u Vašingtonu. Na tom događaju je Tramp na desnoj ruci nosio flaster, što su mediji već ranije zabeležili.

Na istom mestu viđena je i modrica, koju je u nekim prilikama pokušao da prekrije korektorom. Međutim, na zvaničnom božićnom portretu flaster je misteriozno nestao, što je podstaklo sumnje da je uklonjen u fotoshopu.

Korisnici X-a ne praštaju

Korisnici društvenih mreža brzo su podelili svoja zapažanja. "Ova fotografija snimljena je 7. decembra 2025. i Melanija nosi Givenchy haljinu koju je te večeri nosila na dodeli nagrada Kennedy Center Honours", pametno je istakao jedan korisnik X-a. Drugi je upitao: "Zar nemaju profesionalce za ovo? Nekada sam mnogo radio u fotoshopu i nije tako teško", "Praznično fotošopiranje", napisao je treći, dok je još jedan zaključio: "Uklonili su fotoshopom flaster koji je tog dana nosio na ruci".

