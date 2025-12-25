Slušaj vest

Donald Tramp i Melanija Tramp i ove godine su, dan uoči Božića, nastavili ustaljenu prazničnu praksu telefonskih razgovora, usmerenu pre svega na decu i pripadnike vojske. Pozive su obavljali iz rezidencije Mar-a-Lago, uz poštovanje fizičke distance, u ambijentu bogato ukrašenom u božićnom duhu.

Razgovori sa decom i praćenje Deda Mraza

Na Badnje veče po gregorijanskom kalendaru, bračni par Tramp se iz Mar-a-Laga javljao na telefonske pozive mališana koji su putem organizacije NORAD SantaTracker pratili putanju Deda Mraza širom sveta. Ovi razgovori već godinama predstavljaju deo praznične tradicije u SAD.

U galeriji pogledajte fotografije:

1/7 Vidi galeriju Telefonski razgovor Donalda i Melanije Tramp sa mališanima iz SAD uoči Božića Foto: TASOS KATOPODIS / Getty images / Profimedia

Poruka podrške američkim vojnicima

Pored razgovora sa decom, Donald Tramp je stupio u kontakt i sa pripadnicima američkih oružanih snaga raspoređenim u različitim delovima sveta, kako bi im se zahvalio na službi i uputio praznične čestitke tokom praznika.

Melanija Tramp u centru pažnje javnosti

Melanija Tramp se, kao i ranijih godina, pridružila suprugu tokom telefonskih razgovora. Fotografije na kojima razgovara telefonom okrenuta leđima Donaldu ponovo su privukle pažnju javnosti i gotovo sigurno će izazvati brojne komentare i mimove, s obzirom na to da su slične slike iz prethodnih godina često tumačene kao odraz njihovog odnosa.

Stil sa primesama nostalgije

Telefonski razgovor Donalda i Melanije Tramp sa mališanima iz SAD uoči Božića Foto: TASOS KATOPODIS / Getty images / Profimedia

Iako je zadržala distancu od supruga, Melanija nije odstupila od prepoznatljivog modnog izraza. Ovoga puta nosila je elegantnu crnu haljinu uparenu sa salonkama iste boje. Posebnu pažnju privukli su detalji na rukavima, koji su podsetili na stil heklane mode nekada veoma rasprostranjene na prostoru bivše Jugoslavije.

Heklana moda u bivšoj Jugoslaviji

Heklana garderoba u Jugoslaviji predstavljala je spoj bogate narodne tradicije i svetskih modnih tokova, naročito tokom šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka. Popularnost ovakvih komada zadržala se i u decenijama koje su usledile. Heklanje je bilo jedna od najčešćih veština u domaćinstvima, gde su žene stvarale originalne komade odeće – od bluza do kupaćih kostima – koji se danas često predstavljaju kao savremeni modni hit.

Od "granny square" motiva do vintidž blaga

Telefonski razgovor Donalda i Melanije Tramp sa mališanima iz SAD uoči Božića Foto: TASOS KATOPODIS / Getty images / Profimedia

Sedamdesetih godina, pod uticajem hipi pokreta, naročito su bili zastupljeni heklani "granny square" motivi, poznati kao bakini kvadrati, koji su krasili i odeću i modne dodatke. Tokom osamdesetih godina pojavile su se složenije šare, koje su se uklapale sa tada rastućom tekstilnom industrijom.

Danas se heklana garderoba smatra pravim vintidž draguljem. Prisutna je u različitim kulturnim tradicijama, a ljude sa ovih prostora često, s razlogom, podseća na Jugoslaviju. Može se pronaći i u kolekcijama savremenih modnih brendova, a Melanija Tramp je, s obzirom na svoje poreklo, svakako svesna te simbolike.

Trajni simbol jednog vremena

U mnogim domaćinstvima nekadašnje Jugoslavije postojao je makar jedan heklani komad odeće, dok su prepoznatljivi heklani miljei zauvek ostali simbol nekih prošlih, ali i danas rado pominjanih vremena.

Pogledajte video: