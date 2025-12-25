Slušaj vest

Prema gregorijanskom kalendaru Božić obeležava se danas, a tim povodom predsednik Sjedinjenih Američkih Država i prva dama objavili su zajedničku fotografiju na njegovom Instagram profilu. Objavom su čestitali praznik, ali su ponovo otvorili pitanje njihove verske pripadnosti, naročito kada je reč o Melaniji Tramp.

Vera Donalda Trampa

Donald Tramp je odrastao u porodici koja je pripadala Prezbiterijanskoj crkvi i dugi niz godina se javno izjašnjavao kao prezbiterijanac. Krajem 2020. godine saopštio je da je promenio versko opredeljenje i postao nehijerarhijski, odnosno nondenominacioni hrišćanin. U više navrata isticao je da su atentati koje je preživeo dodatno učvrstili njegovu veru, navodeći da ga je "Bog spasio".

Detinjstvo Melanije Tramp u Sloveniji

Melanija Tramp odrasla je u Sloveniji u vreme kada je zemljom vladao komunistički režim. U svojim memoarima objavljenim prošle godine pod nazivom "Melania", odbacila je tvrdnje da je njen otac bio komunista, naglašavajući da komunizam nije odražavao njegova politička uverenja, već da je članstvo u Komunističkoj partiji bilo obavezno.

Navela je i da je u periodu njenog detinjstva svega pet odsto stanovništva Slovenije bilo član Partije, kao i da njen otac nikada javno nije isticao političku pripadnost, iako je to bilo poznato komšijama i rođacima, kako je ranije za Daily Mail ispričala osoba iz Sevnice.

Sećanja na odrastanje i lični identitet

U knjizi Melanija piše: "Dok sam odrastala, osećala sam se više povezanom sa našim susedima u Italiji ili Austriji nego sa komunističkim zemljama u istočnoj Evropi. Moja porodica kao i mnoge druge, napredovala je zahvaljujući ambiciji, odlučnosti i snažnoj radnoj etici mojih roditelja. Uprkos životu u regiji koja se često smatrala odvojenom od ostatka sveta, bili smo srećni što smo imali priliku da putujemo i istražujemo različite kulture".

Dodala je i sledeće: "Bezbroj priča o mom detinjstvu jesu objavljene, ali često promaše cilj, prikazuju sumornu i netačnu sliku mog odrastanja. Zaista, moje detinjstvo bilo je ispunjeno srećom, lepotom i pozitivnošću, daleko od tipične priče devojčice odrasle u komunističkom društvu".

Susret sa papom Franjom i pitanje vere

Godinama su kružile glasine da su Melanijini roditelji tajno organizovali njeno krštenje. Dodatnu pažnju izazvao je njen susret sa papom Franjom 2017. godine u Vatikanu. Tom prilikom izazvala je brojne komentare izborom odeće – odlučila se za potpuno crnu kombinaciju i veo u istoj boji.

Donald Tramp, Melanija Tramp - božićni razgovori s decom širom sveta Foto: TASOS KATOPODIS / Getty images / Profimedia

Urednik BBC-ja Džon Sopel tada je na društvenim mrežama napisao: "Zanimljiva mikropoenta. Melanija Tramp nosi veo na sastanku sa papom, ali to nije nosila dok je bila u Saudijskoj Arabiji".

Vatikanski protokol i tumačenja

Novinar BBC-ja Dejvid Vajli, koji je tada izveštavao iz Vatikana, objasnio je da postoji jasan protokol za susrete sa poglavarom Rimokatoličke crkve. Na zvaničnom sajtu Vatikana navodi se da je obavezna skromna odeća, sa pokrivenim ramenima, naročito u zatvorenim prostorima, dok su dugački mantili i veo dozvoljeni.

Vajli je dodao: "Kada je kraljica Elizabeta II posetila papu, obukla se kao španska kraljica".

Upoređivanje sa drugim prvim damama

Iako su je pojedini kritikovali zbog izgleda, Melanija Tramp se držala protokola, baš kao i Mišel Obama, Laura Buš i Hilari Klinton. Supruga bivšeg britanskog premijera Tonija Blera, Čeri Bler, pojavila se 2006. godine u beloj odeći, dok je kraljica Kamila, supruga kralja Čarlsa III, u više navrata nosila crnu garderobu prilikom susreta sa papom, uključujući i onaj ranije ove godine.

Susret Melanije Tramp i pape Franje Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Portparol Vatikana izjavio je za The Daily Telegraph: "Stvari su postale opuštenije u poslednjih nekoliko godina, nema strogih pravila".

Potvrda katoličke vere

Ipak, Melanija Tramp se odlučila za tradicionalan pristup. Tokom sastanka sa papom Franjom zamolila je da joj blagoslovi brojanice, čime je nagovestila da je katolkinja. To je kasnije potvrdila i njena bivša saradnica Stefani Grejem. Melanija je nakon susreta izjavila da je to dan koji nikada neće zaboraviti.

Vera kao oslonac u teškim trenucima

Melanija je sa suprugom prisustvovala i sahrani pape Franje u aprilu ove godine u Vatikanu, baš na dan kada je napunila 55 godina. Njena vera, kako se navodi, bila joj je velika uteha nakon smrti majke Amalije Knavs 2022. godine.

