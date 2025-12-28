Slušaj vest

Melanija i Donald Tramp organizovali su sinoć na Mar-a-Lago imanju na Floridi svečanu večeru u čast Božića. Luksuza nije nedostajalo, a ni poznatih gostiju od kojih se jedan poseban izdvojio. On, doduše, odavno nije gost već jedan od najbližih ljudi predsednika i prve dame Amerike.

Melanija Tramp i Donald Tramp sedeli su za stolom sa njenim ocem Viktorom Knavsom, koji je na svakoj porodičnoj svečanosti uz ćerku i zeta. Tim mu i javno iskazuju poštovanje i jednostavno se ponašaju kao svaka druga porodica. A u njihovoj je ovaj Slovenac jako bitan.

On je i jedan od najbližih svedoka dešavanja u Trampovoj porodici. Ali, teško da će ikada otkriti neki pikantan detalj jer je zetu veoma lojalan.

Viktor Knavs i Donald Tramp Foto: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

Viktor Knavs ne samo da je blizak sa slavnim zetom nego je i veoma sličan sa zetom, mnogi komentarišu.

Melanija se udala za čoveka koji je samo dve godine mlađi od njenog oca: Viktor Knavs rođen je 24. marta 1944. u gradu Radače u Sloveniji, dok se Tramp rodio 14. juna 1946. u Njujorku i bio je manje od godinu dana mlađi od tašte Amalije Knavs koja je preminula prošle godine. Podsećanja radi, Melanijina majka rođena je devetog jula 1945. godine.

Veliki skandal desio se kada je GQ 2016. objavio da Viktor Knavs ima vanbračnog sina iz veze pre braka, kao i da nije želeo da plaća alimentaciju koju je sud odredio.

"Poput Donalda Trampa, Viktor Knavs nije samo okoreli biznismen koji se bavi nekretninama, takođe se žestoko svađa kada su u pitanju žene u njegovom životu", poredili su se zet i tast.

Viktor Knavs i Melanija Tramp Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Melanija uporedila oca i supruga

Sličnosti između Knavsa i Trampa istakla je i Melanija Tramp koja je za GQ rekla da su obojica jako vredna.

"Veoma su sposobni i pametni. Odrasli su u potpuno različitim okruženjima, ali poštuju iste vrednosti, imaju istu tradiciju", napomenula je.

Tramp je pohvalio poslovni uspeh svog tasta: "Bio je prilično uspešan tamo (Slovenija). To je drugačija vrsta uspeha od one koju imate ovde. Ali bio je uspešan", piše The New York Times.

Knavs živeo u Beloj kući

Tokom prvog predsedničkog mandata Trampa Viktor i Amalija živeli su u Beloj kući pola radnog vremena, u apartmanu u kojem je ranije boravila majka bivše prve dame SAD Mišel Obame, objavio je The New York Times.

Foto: LEIGH VOGEL / UPI / Profimedia

Osim u Beloj kući, Knavs je živeo i između stana u Trampovoj kuli u Njujorku i Trampovog kluba Mar-a-Lago na Floridi.

Roditelji Melanije Tramp sačuvali su svoje veze sa Slovenijom. Zadržali su svoju kuću u Sevnici i odlazili tamo dva do tri puta godišnje, piše GQ.

Viktor i Amalija upoznali su se u Sloveniji 1966. godine, navodi ovaj list. Par se na kraju preselio u stan u malom, brdovitom gradiću Sevnici. On je u to vreme bio član Komunističke partije Sevnica i radio je kao šofer najpre za gradonačelnika susednog grada, a zatim za direktora državne tekstilne fabrike Jutranjka, piše The New York Times.

Amalija je bila zaposlena u istoj tekstilnoj fabrici kao krojačica od 1964. do penzije 1997. ističe The New Yorker.

Bračni par Knavs imao je jaki uticaj na odrastanje unuka Barona Trampa, sina Melanije i Donalda Trampa. Naučili su ga slovenačkom jeziku, a isto je činila i njihova druga ćerka Ines Knavs.

Foto: Al Drago / ADMedia / Profimedia

Veza Trampovog tasta i komunizma

Melanija Tramp je u svojim memoarima "Melania", objavljenim ranije ove godine, ponudila odgovor na pitanje da li je njen otac Viktor Knavs bio komunista, opisala je svoje detinjstvo u Sloveniji, i prisetila kako je sa samo šest godina počela da se bavi manekenstvom.

Otkrila je u toj knjizi da je im je tajna policija upala u kuću zbog "sumnjivog načina života" njenog oca. Melanija je naglasila da su ih komšije cinkarile. Negirala je da je njen otac bio komunista ističući da komunizam ne odražava njegova politička uverenja' jer je članstvo u Komunističkoj partiji bilo obavezno.

"Njegova pripadnost Komunističkoj partiji bila je obavezna budući da je stranka uvela automatsku mesečnu isplatu dela njegove plate", navodi u knjizi, prenosi Daily mail.

Foto: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Možda komšija, kolega ili čak navodni prijatelj prijavio je vlastima vozni park njenog oca", kaže izvor, a Melanija ističe: "Moj otac nikada nije proglašen krivim ni za kakvo kriminalno delo i nikada nije bio uhapšen".

Poručila je: "Bezbroj priča o mom detinjstvu jesu objavljene, ali često promaše cilj, prikazuju sumornu i netačnu sliku mog odrastanja. Zaista, moje detinjstvo bilo je ispunjeno srećom, lepotom i pozitivnošću, daleko od tipične priče devojčice odrasle u komunističkom društvu".

Otkrila je i da je imala sedam godina kada je njen otac koji je prvo radio kao šofer, kupio Citroën Maserati SM koji je bio deo luksuzne porodične kolekcije. Bio je to najlepši auto koji je videla, pamti vožnju tim kolima.

Ranije je izvor za Daily mail rekao da je Knavsovo članstvo u stranci pomoglo njegovoj porodici da dobije poseban tretman u gradu, poput bolje zarade ili primanja prvog pristupa "osnovnim stvarima" u vreme kada je pristup mnogim proizvodima bio ograničen.

Foto: Giorgio Viera / AFP / Profimedia

Tokom njenog detinjstva samo pet odsto Slovenaca bili su članovi Komunističke partije i iako njen otac nije javno isticao svoju političku pripadnost, to je bilo očigledno komšijama i rođacima, rekla je ranije za Daily mail jedna osoba koja je živela u Sevnici.

I to je bez sumnje pomoglo i njenom ocu i pokojnoj majci Amaliji da zadrže solidne poslove, dodaje se. "Viktor je bio u stranci koja je pomogala da dobijete državne poslove ili više položaje", rekao je izvor i dodao:

"Možda je samo bio pragmatičan. To što je bio u partiji malo je olakšalo stvari i značilo da je mogao da pomogne svojoj porodici". Melanija piše da njeni roditelji nisu bili naročito politički aktivni iako su preživeli "značajne političke događaje".

Poslednjih godina Viktor Knavs viđao se u društvu Donalda Trampa, na određenim političkim okupljanjima, smrt Amalije Knavs potresla je porodicu.

