Slušaj vest

Na koga liči princeza Šarlot? Jedni kažu da kako odrasta, postaje sve sličnija ocu, princu Vilijamu, a drugi da je preslikana prabaka, kraljica Elizabeta. Njeno nedavno pojavljivanje u javnosti ide u prilog poređenju da je kopija nekadašnje britanske vladarke.

Princeza Šarlot se bukvalno od svog rođenja opisuje kao klon kraljice Elizabete. Veliki broj ljudi procenjuje da je ona najviše nasledila Vindzor gene, dok je njen brat Džordž najsličniji porodici svoje pokojne bake, princeze Dajane - porodici Spenser, a njen mlađi brat Luj slika i prilika Midltonovih.

princeza Šarlot neodoljivo podseća na prabaku Elizabetu II Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kada se Šarlot pre dva dana pojavila u Božićnoj šetnji u Norfolku sa porodicom, podsetila je javnost na Elizabetu II, pa društvenim mrežama kruže fotografije princeze i nezaboravne britanske vladarke.

Šarlot se poredi sa Elizbaetom II ne samo zbog fizičkog izgleda, već i zbog drugih osobina - odmerenosti u javnosti koju ispoljava od ranog uzrasta, a tek joj je 10 godina, poštovanja koje ispoljava prema trradiciji i protokolu, koji pritom odlično poznaje, a za šta su zaslužni i njeni roditelji Kejt Midlton i princ Vilijam, ozbiljnosti koja je ponekad i iznenađujuća za njen uzrast.

Kraljica Elizabeta hvalila je Šarlot ističući da je devojčica glavna na dvoru, a ne njena braća, "kojima zavodi red". Malena princeza je često bratu Džordžu, ali i Luju skretala pažnju na pravila ponašanja na javnim događajima, kao pravi poznavalac kraljevskog protokola.

Šarlot je treća u redu za nasledstvo britanske krune, iza oca Vilijama i brata Džordža, sledi je brat Luj. Zbog nje je izmenjen zakon star 100 godna, pa je u liniji nasleđivanja prestola izjednačena sa muškim potomcima odnosno jedino se prednost daje datumu rođenja, a ne polu.

kraljica Elizabeta II Foto: Shutterstock

Da je Šarlot rođena kraljica, priča se godinama. Imala je privilegiju da odrasta uz britansku kraljicu, do smrti Elizabete II 2022. godine. Uz majku Kejt Midlton može da nauči dosta toga o modi, a sa oduševljenjem se prati to što se pojavila u kaputu koji neodoljivo podseća na onaj koji je prnceza od Velsa nosila tokom svog prvog službenog angažmana 2011. godine.

Kejt Midlton je u Norfolku nosila kaput koji je obukla kada je u januaru ove godine posetila Royal Marsden u Čelsiju, gde se lečila nakon što joj je dijagnostikovan rak. Razgovarala je tada sa pacijentima i postala pokrovitelj Fondacije Royal Marsden NHS, sa princom Vilijamom.

Princeza je u to vreme saopštila da je u fazi remisije, pa se njeno modno izdanje ocenjuje kao simbol njene velike pobede. A Božićna šetnja ima veliku simboliku u njenom životu. Nakon što se 2023. pojavila u Norfolku, povukla se iz javnosti i započela borbu sa karcinonom. Prekjuče je istakla modnim odabirom da je iz te bitke izašla kao pobednica.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Video: Princ Filip i princeza Danica ekskluzivno za Kurir o kraljici Elizabeti