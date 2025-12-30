Slušaj vest

Božić je, kao i u većini porodica, jedan od najvažnijih delova godine, pa ni ona koja vlada Velikom Britanijom nije izuzetak. Javnost detaljno prati sve rituale koji prate obeležavanje praznika kod kralja Čarlsa, princa Vilijama, Kejt Midlton... ali je uvek zanimljivije ono što se dešava iza zatvorenih vrata.

Poznato je da britanska kraljevska porodica ima mnogo neobičnih pravila po kojima žive, a za Božić su razvili i neobičan običaj koji je princeza Dajana prezirala. Sve u vezi s ovim porodičnim skupovima je teško padalo prvoj supruzi kralja Čarlsa, koja je kasnije priznala da je strepela od svog prvog Božića u Sandringemu.

Kraljevska porodica Foto: Photonews Scotland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mnogo je priča o tužnim prazničnim danima ledi Di, ali je sve nekako funkcionisalo dok ona nije postavila pitanje zbog kojeg su se svi zaledili.

Kako biograf Endru Morton navodi u knjizi "Dajana: Njena istinita priča", princeza je jednom prilikom postavila političko pitanje, ali vrlo lično za ostatak porodice. Princeza se, naime, pitala koliko je u tom momentu monarhija relevantna u evropskim okvirima.

– Tokom večere, Dajana je postavila pitanje budućnosti britanske monarhije u federalnoj Evropi – piše on.

– Kraljica, princ Čarls i ostatak kraljevske porodice ju je pogledao kao da je luda i nastavili su svoj razgovor o tome ko je poslednji tog dana upucao fazana, diskusiju koja se nastavila tokom večeri.

princeza Dajana Foto: David Hartley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odrekla se praznika s decom

Čarls, tada princ od Velsa, i princeza Dajana formalno su se rastali 1992. godine, kada je ona odlučila da se ubuduće za Božić kloni Sandringema. Iako je to za nju bilo bolno, jer je značilo da praznik neće provesti sa sinovima Vilijamom i Harijem.

– Dajana je shvatala da dečaci moraju da budu s bakom, dekom i ocem na dan Božića – otkrio je godinama kasnije njen bivši batler i prijatelj Pol Barel. – Da je rekla "ne", uskratila bi im njihoov nasleđe.

Zvanično su se Dajana i Čarls razveli tek 1996, četiri godine kasnije, a ona više nikad nije provela Božić s kraljevskom porodicom.

VIDEO: Kako funkcioniše nasledstvo: