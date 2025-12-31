Slušaj vest

Početkom novembra, princ Vilijam i princeza Kejt Midlton preselili su se u svoj novi „stalni dom” — Forest Lodž, dvorac u georgijanskom stilu smešten unutar Velikog parka Vindzora.

Princ Vilijam je priznao da je preseljenje bilo pomalo „izazovno” i da su postojali određeni „elementi zapleta”, prema čitaču sa usana koji je analizirao razmenu reči između princa i nemačkog predsednika Franka-Valtera Štajnmajera i prve dame Elke Bjudenbender ranije ovog meseca.

Tokom istog susreta, Kejt Midlton je otkrila da već priprema nekoliko „mood boardova” i da će proces preuređenja doma početi posle Božića.

Britanska kraljevska porodica u tradicionalnoj božićnoj šetnji
Kraljevska porodica Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Veruje se da je jedan od razloga preseljenja to što će njihovo troje dece — princ Džordž (12), princeza Šarlot (10) i princ Luis (7) — imati više prostora, ali i da bi kuća mogla da posluži kao mesto za buduća porodična okupljanja.

Pre samo nekoliko nedelja, princeza od Velsa viđena je kako kupuje trpezarijski sto sa čak 24 mesta, a gotovo sve u novom domu znatno je veće u poređenju sa njihovom prethodnom rezidencijom.

Forest Lodž je skoro dvostruko veći, sa brojnim pogodnostima poput osam spavaćih soba, teniskog terena, lokalnog jezera i još mnogo toga.

Prema pisanju časopisa Tatler, princeza od Velsa teži stilu „savremene klasike”, sličnom pristupu koji je koristila i prilikom renoviranja svojih ranijih domova. Kupovala je čak i u svojoj omiljenoj kraljevskoj prodavnici specijalizovanoj za nameštaj sa štampom — istoj onoj koju je birala i ranije.

Zbog pojačanih napora da se očuva privatnost porodice, verovatno nećemo često imati priliku da vidimo unutrašnjost Forest Lodža, kada god radovi budu završeni. Ipak, jedno je sigurno — rezultat će biti veličanstven.

(Kurir.rs/Lepa&Srećna)

Ne propustitePop kulturaMerenje gostiju i duhova: Ovo su najbizarnije božićne tajne koje krije kraljevska porodica
Kejt Midlton, princeza Šarlot sviraju kalvir za Božić
Pop kulturaSvi pričaju o duetu Kejt Midlton i princeze Šarlot: Devojčica pokazala talenat, majka je pratila u stopu, a evo kakav savet joj je dala (VIDEO)
Kejt Midlton sa ćerkom
Pop kulturaPrinc Vilijam čita jevanđelje po Luki, princeze Kejt i Šarlot za klavirom: Kraljevska porodica oduševila božićnim kadrovima (VIDEO)
Kejt Midlton i princeza Šarlot sviraju klavir za Božić.jpg
Pop kultura"Izgleda kao Sunđer Bob" Ljudi šokirani voštanom figurom Kejt Midlton u čuvenom muzeju
Kejt Midlton, princ Vilijam

 VIDEO: Kejt Midlton na paradi povodom kraljevog rođendana

KEJT MIDLTON NA PARADI POVODOM KRALJEVOG ROĐENDANA Izvor: Instagram/katemiddleton_turkey