Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i prva dama Melanija Tramp ugostili su zvanice na raskošnoj novogodišnjoj proslavi u Mar-a-Lagu, koja je, u skladu s očekivanjima, bila u znaku luksuza, politike i prepoznatljive MAGA atmosfere.

Dok je Donald Tramp ostao veran klasičnom crnom smokingu, Melanija Tramp je ukrala svu pažnju večeri i još jednom potvrdila status modne ikone među prvim damama. Za doček Nove godine odabrala je upečatljivu srebrnu haljinu metalik sjaja, midi dužine, gotovo potpuno pripijenu uz telo, koja je istakla njenu vitku siluetu.

1/5 Vidi galeriju Melanija Tramp u srebrnoj metalik haljini na novogodišnjoj proslavi u Mar-a-Lagu Foto: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia

Posebnu pažnju izazvao je i dekolte, znatno smeliji nego što je javnost navikla da vidi kada je u pitanju prva dama Amerike. Upravo ovakav kroj Melanija Tramp ranije nije birala — ni tokom prvog predsedničkog mandata svog supruga, niti sada, na početku drugog.

Modni stajling zaokružila je elegantnim Labutin cipelama sa srebrnim detaljima, čime je celokupan izgled dobio dodatnu dozu glamura.

Jasna poruka prve dame

Melanijino modno izdanje poslalo je nedvosmislenu poruku — funkcija prve dame ne podrazumeva odricanje od ličnog stila. Iako su reakcije javnosti očekivano podeljene, jedno je sigurno: Melanija Tramp nastavlja da pomera granice onoga što se smatra „prikladnim“ oblačenjem za ovu poziciju.

