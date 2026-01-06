Slušaj vest

Slovenka Melanija Tramp ovih dana će obeležiti godinu dana otkako je ponovo postala prva dama, a u junu će biti 20 godina otkako je postala američka državljanka. Od detinjstva je bliska sa sestrom Ines, koja joj je bila i kuma na venčanju 2005. godine.

Međutim, mnogi ne znaju kako 55-godišnja Melanija ima i starijeg brata, s kojim nikad nije snimljena.

U galeriji pogledajte fotografije brata Melanije Tramp kog je krila od javnosti:

Denis Cigelnjak, polubrat Melanije Tramp koga je krila od javnosti

Njegovo ime je Denis Cigelnjak, rođen je 1965. i živi u slovenačkom gradu Hrastniku. Njegova majka Marija Cigelnjak ostala je trudna s Viktorom Knavsom, Melanijim ocem, te je ostala razočarana kada je zatražio da abortira nakon što mu je otkrila da čeka dete.

"Moja majka se nije složila, želela je da me zadrži. Ona nije želela ništa od njega jer je bila jako razočarana raspadom njihove veze", ispričao je 60-godišnji Cigelnjak za Planet.si, dodavši kako je njegova baka pokušala da je nagovori da od Knavsa zatraži alimentaciju.

U galeriji pogledajte kako je Melanija Tramp izgledala na dočeku 2026. godine:

Melanija Tramp u srebrnoj metalik haljini na novogodišnjoj proslavi u Mar-a-Lagu

"Otac moje majke bio je taj koji me je izdržavao 18 godina jer je moj otac stalno zaboravljao da plaća, čak i kada bi ga sud na to podsetio."

Novinarka koja je prva otkrila da Melanija Tramp ima polubrata s kojim nije u kontaktu, pronašla je sudska dokumenta koja beleže pravnu bitku između Knavsa i bivše devojke Marije Cigelnjak, koja je ostala trudna. Knavs je osporavao očinstvo i tužio Cigelnjak na sudu, a na kraju je DNK test utvrdio da je on otac.

Roditelji Melanije Tramp

Čak je i sama Melanija pokušala da negira postojanje Cigelnjaka, ali kasnije je promenila priču pokušavši da prebaci krivicu na novinarku GQ-a, rekavši da je nije razumela. Nedugo posle objave njene priče u magazinu, Melanija Tramp je pokušala da baci sumnju na članak putem društvenih mreža.

"U ovom članku ima brojnih netačnosti, uključujući određene izjave o mojoj porodici i tvrdnje o ličnim stvarima", napisala je tada na Fejsbuku.

Uprkos tome što nikad nisu razgovarali, Cigelnjak, koji s partnerkom ima ćerku, poručio je kako bi voleo da s ocem i sestrama izađe na piće ili picu ukoliko mu se pruži prilika.

