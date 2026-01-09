Slušaj vest

Princ Hari dolazi u Veliku Britaniju tokom januara kako bi prisustvovao suđenju u Visokom sudu u Londonu u okviru svog pravnog spora protiv Associated Newspapers Limited (ANL).

I dok bi mnogi obožavaoci kraljevske porodice mogli da se nadaju još jednom susretu sa kraljem Čarlsom III, izvori iz kraljevskih krugova sugerišu da je malo verovatno da će do toga doći tokom ove specifične posete.

Prema izvorima, kralj Čarls ne želi da bude povezan sa sudskim postupcima, što je verovatno razlog zašto nijedno porodično okupljanje neće biti organizovano u ovom periodu.

1/7 Vidi galeriju Princ Hari Foto: Tayfun Salci/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, BBC / Ferrari / Profimedia, Tayfun Salci / Zuma Press / Profimedia

Princ Hari je jedan od visokoprofilnih svedoka u slučaju protiv ANL zbog kršenja privatnosti, koji uključuje navode o korišćenju tajnih privatnih detektiva i prisluškivača.

Pozvan je i Sir Elton Džon da svedoči. Hari je već imao jedan pravni uspeh, dobio je 140.600 funti nakon podnošenja tužbe protiv Mirror Group Newspapers zbog hakovanja telefona.

Paralelno, Hari razgovara sa britanskom vladom o svojoj bezbednosti tokom boravka u zemlji. U emocionalnoj izjavi pred Visokim sudom u decembru 2023. rekao je:

- Velika Britanija je centralna za nasleđe moje dece i mesto gde želim da se osećaju kao kod kuće, kao i tamo gde trenutno žive u SAD. To ne može da se desi ako nije moguće da budu bezbedni dok su na britanskoj teritoriji.

Poslednji susret Harija i Čarlsa

Otac i sin poslednji put su se lično videli u septembru 2025. nakon 19 meseci razdvojenosti. Sastanak od 54 minuta održan je u Klarens Hausu, gde su obojica uživala u razgovoru uz čaj. Iako je susret bio "u razmatranju" duže vreme, ni jedna strana nije želela da se unapred obaveže, a prozor u rasporedima obojice je ostavljen otvoren za moguću rekonekciju.

Izvor blizak Hariju tada je izjavio:

Princ Hari i kralj Čarls Foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

- Želeo bi da ima odnos sa svojim ocem, nema sumnje u to. Ne mislim da je potpuno odustao od osećaja da je u nekim stvarima bio povređen od strane institucije, ali više voli priliku za pomirenje. S vremenom sve omekša, posebno kada su članovi porodice bolesni, to fokusira misli. Spreman je da bude malo u miru sa stvarima, umesto stalnog sukobljavanja. To je ostavilo svoj trag.

Novinar Robert Hardman dodao je:

- Sigurno će biti srećan što se susret dogodio. Verujem da bi voleo da viđa Harija češće, kao i unuke. To što su prešli sa 'bez kontakta' na susret oči u oči je ohrabrujuće, ali svako dugoročno rešenje mora uključiti i princa Vilijama, a ta situacija se razvija mnogo sporije.

Iako će ova poseta biti fokusirana na pravne obaveze, rekonekcija unutar kraljevske porodice ostaje delikatno pitanje koje zahteva vreme i pažljivo balansiranje.

VIDEO: Kako funkcioniše nasledstvo u britanskojkraljevskoj porodici:

Kako funkcioniše nasledstvo u Srbiji, a kako se sa ovim problemom nosi britanska kraljevska porodica? Izvor: Kurir televizija

Iako se svi nadaju pomirenju čini se da ovo neće biti taj trenutak

HARI DOLAZI ZBOG SUĐENJA, ČARLS NE ŽELI DA IMA NIKAKVE VEZE SA TIM foto: EPA-EFE/Andy Rain Princ Hari dolazi u Veliku Britaniju tokom januara kako bi prisustvovao suđenju u Visokom sudu u Londonu u okviru svog pravnog spora protiv Associated Newspapers Limited (ANL). MOGLO BI VAS ZANIMATI Veliko zimsko sniženje u Pepcu!

U SRBIJI POČELA BESPLATNA PODELA LEKA ZA KOSTI I ZGLOBOVE! EVO GDE GA PREUZETI... I dok bi mnogi obožavaoci kraljevske porodice mogli da se nadaju još jednom susretu sa kraljem Čarlsom III, izvori iz kraljevskih krugova sugerišu da je malo verovatno da će do toga doći tokom ove specifične posete.

Prema izvorima, kralj Čarls ne želi da bude povezan sa sudskim postupcima, što je verovatno razlog zašto nijedno porodično okupljanje neće biti organizovano u ovom periodu. NE PROPUSTITE Čik pogodite o kome snimaju film! Princ Hari i Megan Markl su pronašli slamku spasa u šou-biznisu i Britanci su ljuti Princ Hari je jedan od visokoprofilnih svedoka u slučaju protiv ANL zbog kršenja privatnosti, koji uključuje navode o korišćenju tajnih privatnih detektiva i prisluškivača. Pozvan je i Sir Elton Džon da svedoči. Hari je već imao jedan pravni uspeh, dobio je 140.600 funti nakon podnošenja tužbe protiv Mirror Group Newspapers zbog hakovanja telefona.

Paralelno, Hari razgovara sa britanskom vladom o svojoj bezbednosti tokom boravka u zemlji. U emocionalnoj izjavi pred Visokim sudom u decembru 2023. rekao je:

PRINC HARI DOLAZI U BRITANIJU ALI SE NEĆE VIDETI SA OCEM foto: EPA/NEIL HALL - Velika Britanija je centralna za nasleđe moje dece i mesto gde želim da se osećaju kao kod kuće, kao i tamo gde trenutno žive u SAD. To ne može da se desi ako nije moguće da budu bezbedni dok su na britanskoj teritoriji.

Poslednji susret Harija i Čarlsa

Otac i sin poslednji put su se lično videli u septembru 2025. nakon 19 meseci razdvojenosti. Sastanak od 54 minuta održan je u Klarens Hausu, gde su obojica uživala u razgovoru uz čaj. Iako je susret bio "u razmatranju" duže vreme, ni jedna strana nije želela da se unapred obaveže, a prozor u rasporedima obojice je ostavljen otvoren za moguću rekonekciju.

POSLEDNJI PUT HARI SE SA OCEM VIDEO U SEPTEMBRU foto: EPA/NEIL HALL Izvor blizak Hariju tada je izjavio: - Želeo bi da ima odnos sa svojim ocem, nema sumnje u to. Ne mislim da je potpuno odustao od osećaja da je u nekim stvarima bio povređen od strane institucije, ali više voli priliku za pomirenje. S vremenom sve omekša, posebno kada su članovi porodice bolesni, to fokusira misli. Spreman je da bude malo u miru sa stvarima, umesto stalnog sukobljavanja. To je ostavilo svoj trag.

Novinar Robert Hardman dodao je:

HARI SE TUŽI S MEDIJIMA I ZATO DOLAZI U BRITANIJU foto: EPA-EFE/TOLGA AKMEN - Sigurno će biti srećan što se susret dogodio. Verujem da bi voleo da viđa Harija češće, kao i unuke. To što su prešli sa 'bez kontakta' na susret oči u oči je ohrabrujuće, ali svako dugoročno rešenje mora uključiti i princa Vilijama, a ta situacija se razvija mnogo sporije.