Kejt Midlton obeležava svoj 44. rođendan objavom emotivnog i izuzetno ličnog videa o isceljujućoj moći prirode. Dirljivi film četvrti je i poslednji nastavak njenog video-serijala „Majka Priroda“, a objavljen je upravo danas, na njen rođendan.

Zimsko promišljanje o isceljenju

Video pod nazivom „Zima“ označava kraj tromesečnog serijala koji je princeza od Velsa započela 2025. godine. Prikazuje princezu Kejt kako hoda preko mosta, uranja ruku u potok i zamišljeno stoji na polju prekrivenom mrazom, dok njena naracija govori o ličnom iskustvu sa isceljenjem.

„Čak i u najhladnijem, najmračnijem godišnjem dobu, zima nam donosi mir, strpljenje i tiho promišljanje. Tamo gde se potok usporava tek toliko da vidimo sopstveni odraz. Da otkrijemo najdublje delove sebe, uz šapate i puls svakog živog bića“, započinje Kejt svoju priču.

„Razmišljam o tome koliko sam duboko zahvalna“, nastavlja princeza, odevena u zeleni kaput i odgovarajuću kapu. „Jer reke u nama teku s lakoćom. Strahovi se spiraju, čiste i pročišćavaju. Mire se sa našim suzama i otkrivaju šta znači biti živ.“

„Biti jedno s prirodom. Tihi učitelj i nežan glas koji vodi. U sećanju, pomažući nam da se izlečimo“, dodaje princeza Kejt.

Duboko ličan projekat

U opisu videa, iz kraljevske porodice poručili su da je serijal „Majka Priroda“ bio „duboko lično, kreativno promišljanje“ o tome kako je priroda pomogla Kejt da se izleči. „Ali to je takođe priča o moći prirode i kreativnosti u kolektivnom isceljenju.“

„Toliko toga možemo naučiti od Majke Prirode dok nastojimo da izgradimo srećniji, zdraviji svet“, dodala je, potpisavši poruku slovom „C“, koje označava njeno ime, Ketrin. Film je snimio reditelj Vil Vor, a kadrovi su zabeleženi tokom jutarnje šetnje u Berkširu, gde princeza živi sa princom Vilijamom i njihovo troje dece, kao i na lokacijama u Londonu i Kotsvoldu.

Priroda kao utočište u borbi sa bolešću

Objava najnovijeg filma dolazi tačno godinu dana nakon što je princeza od Velsa u januaru 2025. objavila da je u remisiji od raka. Svoju dijagnozu prvi put je podelila sa javnošću u martu 2024, kada je otkrila da je podvrgnuta lečenju, uključujući hemoterapiju.

Kejt je dugo poznata kao zagovornica povezivanja sa prirodom, a njena ljubav prema boravku na otvorenom dobila je dublje značenje tokom lečenja. U junu 2024, kada je dala prve novosti o svom zdravstvenom stanju, podelila je fotografiju na kojoj pozira naslonjena na drvo u Vindzoru.

„Evo je u prirodi, koja ju je ojačala, i gleda nagore u znak istinske nade i ohrabrenja za sve“, komentarisala je tada za People kraljevska biografkinja Sali Bedel Smit. Princeza je takođe odabrala spoljašnje okruženje kako bi snimila video u kojem je objavila svoju dijagnozu.

Svoju posvetu Majci Prirodi iskazala je i na Majčin dan u martu 2025. godine. „Tokom protekle godine, priroda je bila naše utočište“, napisala je tada Kejt. „Ovog Majčinog dana, proslavimo Majku Prirodu i prepoznajmo kako nam naša veza sa prirodnim svetom može pomoći ne samo da negujemo svoje unutrašnje ja, već i da nas podseti na ulogu koju igramo unutar bogate tapiserije života.“

