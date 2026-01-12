Slušaj vest

Jedna od najlepših žena na svetu, manekenkaRouzi Hantington Vajtli (38), ponovo je pokazala svoju neverovatnu figuru kada se hrabro slikala u bikiniju na snegu.

Bivši Viktorijin anđeo za sneg nije odabrala klasičnu zimsku garderobu, već beli bikini kako bi pokazala trbušne mišiće i isklesane noge, a uparila ga je s kratkom bundicom, krznenim čizmama i odgovarajućim šeširom. "Dušo, napolju je hladno", napisala je Rouzi uz fotografije.

U galeriji pogledajte fotografije Rouzi Hantington Vajtli u bikiniju na snegu:

"Led se topi pod tobom", "Džejson je pravi srećnik", "Zaljubljena sam u Rouzi", neki su od komentara ispod objave.

38-godišnja manekenka je ove fotografije objavila kao deo kampanje za popularnu marku Alo, a i dan ranije pozirala je u njihovom sportskom brushalteru i donjem delu trenerke.

Rouzi već duže vreme uspešno usklađuje poslovne obaveze s porodičnim. Od 2009. godine u vezi je s glumcem Džejsonom Stejtamom, a zajedno imaju dvoje dece - osmogodišnjeg sina Džeka i trogodišnju ćerku Isabelu. Verili su se 2016. godine, ali još uvek ne žele da stanu pred oltar. Prošlog meseca su podelili retke fotografije sa svojom decom na Instagramu dok su uživali u hotelu u Kotsvoldsu.

