Jedan od najtalentovanijih domaćih glumaca srednje generacije Radovan Vujović tumači glavnu ulogu u filmu "Saučesnici" čija je beogradska premijera održana večeras u bioskopu u TC Galerija. On je došao u društvu supruge Valentine.

Partneri su zablistali na crvenom tepihu, a Valentina je sve zasenila lepotom na koju je malo ko ostao imun. Par je u julu 2024. godine dobio dete, ćerkicu kojoj su dali ime Olga.

Svoju ljubav su dugo skrivali od očiju javnosti te i izbegavali zajednička pojavljivanja, ali ovu posebnu priliku nisu želeli da propuste.

Radovan Vujović dobio ćerkicu Olgu Foto: Instagram/zexagram

Značenje imena Olga

Jedno od starijih imena koje je zadržalo svoje značenje jeste žensko ime Olga ili Olgica. Reč je o imenu koje potiče iz Rusije i skandinavskih zemalja. Smatra se da potiče od imena Helga, oblika reči “heilagr”, što znači sveta, blagoslovena, svetla. Ovo ime upućuje na pozitivnu energiju i sjaj.