Ova lepotica je supruga glumca Radovana Vujovića: Prošetali crvenim tepihom na premijeri filma "Saučesnici", Valentina sve zasenila prirodnom lepotom
Jedan od najtalentovanijih domaćih glumaca srednje generacije Radovan Vujović tumači glavnu ulogu u filmu "Saučesnici" čija je beogradska premijera održana večeras u bioskopu u TC Galerija. On je došao u društvu supruge Valentine.
Ko je sve bio na premijeri filma, pogledajte u galeriji:
Partneri su zablistali na crvenom tepihu, a Valentina je sve zasenila lepotom na koju je malo ko ostao imun. Par je u julu 2024. godine dobio dete, ćerkicu kojoj su dali ime Olga.
Svoju ljubav su dugo skrivali od očiju javnosti te i izbegavali zajednička pojavljivanja, ali ovu posebnu priliku nisu želeli da propuste.
Značenje imena Olga
Jedno od starijih imena koje je zadržalo svoje značenje jeste žensko ime Olga ili Olgica. Reč je o imenu koje potiče iz Rusije i skandinavskih zemalja. Smatra se da potiče od imena Helga, oblika reči “heilagr”, što znači sveta, blagoslovena, svetla. Ovo ime upućuje na pozitivnu energiju i sjaj.