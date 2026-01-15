Slušaj vest

Novi dokumentarni film o Melaniji Tramp uskoro stiže pred publiku, a već sada izaziva veliku pažnju jer se smatra retkom prilikom da se izbliza zaviri u privatnu dinamiku porodice Tramp. Ipak, jedan detalj posebno je zapao za oko javnosti – u filmu nema Ivanke Tramp, najstarije ćerke Donalda Trampa.

Kako prenose američki mediji, Ivanka se uopšte ne pojavljuje u dokumentarcu, i to uprkos činjenici da film traje čak sat i 44 minuta.Dokumentarac pod nazivom „Melanija“ u bioskopima će se prikazivati od 30. januara, dok je svečana premijera zakazana za 29. januar, u ustanovi koja je nedavno promenila ime u Tramp–Kenedi centar, što je već samo po sebi izazvalo polemike.

Prema navodima portala Nice But Naughty, čiji je autor Rob Šuter, Ivanka Tramp nije čak ni pozvana na premijeru filma.

– „Melanija želi da ovo veče pripadne samo njoj. Kada je reflektor slab, nema deljenja pažnje“, rekao je izvor blizak porodici.

Dokumentarac je režirao Bret Ratner, a prati Melaniju Tramp tokom prvih nedelja 2025. godine, sa jasnim fokusom isključivo na nju.

– „Ovo je Melanija u prvom planu, bez prekida i sporednih likova. Povukla je jasnu liniju – Ivanka zna gde joj je mesto“, tvrdi drugi izvor.

Navodno, Ivanka nije krila razočaranje. Prijateljima je, kako se prenosi, kratko rekla:

– „Naravno da boli, ali nisam iznenađena.“

Ivanka Tramp se tokom drugog mandata svog oca gotovo u potpunosti povukla iz javnosti, a izvori tvrde da je jedan od razloga i njen izuzetno hladan odnos sa prvom damom.

– „Tu nema nikakve ljubavi. Ivankino odsustvo je namerno. Ovo je Melanijin svet i ona je želela da tako ostane“, navodi insajder.

Hladni odnosi

Posebno se ističe da je Melanija imala potpunu kontrolu nad filmom – od kreativnog procesa do marketinške strategije nakon montaže. Kako piše Fox News Digital, prva dama je odlučivala o svakom detalju.

– „Melanija i Ivanka se ne podnose. Napetost je stvarna i Melanija je jasno stavila do znanja da Ivanku ne želi u ovom projektu“, tvrdi izvor.

Priče o tenzijama između njih kruže još od prošle godine, kada je Melanija navodno odlučila da Ivanka, Donald Tramp Mlađi i Erik Tramp ne putuju sa njom i predsednikom u Veliku Britaniju, kako poseta ne bi delovala kao „porodično preuzimanje“. Zanimljivo je da su tada Tifani Tramp i njen suprug Majkl Bulos ipak dobili poziv.

Još jedno ime gotovo da se ne pojavljuje u dokumentarcu – Baron Tramp, jedini sin Melanije i Donalda Trampa. Međutim, za razliku od Ivanke, njegov izostanak ima sasvim drugačije objašnjenje.

Prema navodima izvora, Melanija je odlučna u nameri da zaštiti sinovu privatnost, jer Baron ne voli pažnju javnosti.

– „U filmu se pojavljuje samo na nekoliko kratkih trenutaka. Melanija je izuzetno zaštitnički nastrojena i ne dozvoljava da se Baron izlaže neprijatnim situacijama“, navodi se.

Drugi izvor dodaje:

– „Svaka scena u kojoj se Baron pojavljuje morala je lično da dobije njeno odobrenje. On postoji u javnosti isključivo pod njenim uslovima.“

Sve ukazuje na to da dokumentarac „Melanija“ nije priča o porodici Tramp u celini, već isključivo o prvoj dami i njenoj potrebi da kontroliše sopstveni narativ – bez kompromisa i bez nepoželjnih članova porodice u kadru.

