Holandska manekenka Karen Mulder (55) bila je jedno od najprepoznatljivijih lica modne scene devedesetih godina, dok danas živi povučenim životom, daleko od reflektora. Nakon velikog skandala koji je 2001. potresao njenu karijeru, nakratko se vratila modelingu, ali njena profesionalna putanja više nikada nije bila ista. Danas se manekenstvom bavi tek povremeno, sve više se okreće muzici, a najveći deo vremena posvećuje ćerki Ani i majčinstvu.

Udala se vrlo mlada, sa samo 18 godina, za francuskog fotografa Renea Bosnea, ali brak je trajao samo pet godina. Nakon razvoda povezivali su je s princom Albertom od Monaka, za kog se tvrdilo da je bio opčinjen njenom lepotom, a u jednom trenutku se čak nagađalo da bi mogla da postane "nova Grejs Keli". Međutim, umesto bajkovitog nastavka, javnost je šokirala teškim ispovestima iz privatnog života.

U galeriji pogledajte fotografije Karen Mulder:

Mulder je otvoreno govorila o traumama iz detinjstva, tvrdeći da ju je silovao sopstveni otac, kao i da ju je porodični prijatelj seksualno zlostavljao kad je imala samo dve godine. Uz to je iznela i tvrdnje da je kasnije u životu bila oteta, hipnotisana i silovana.

Skandal je dosegao vrhunac 2001. godine, kada je u jednoj francuskoj televizijskoj emisiji izjavila da moćni ljudi iz modne industrije koriste manekenke kao seksualne robinje. Među onima koje je spomenula bili su političari i članovi kraljevskih porodica, uključujući princa Alberta od Monaka, za kog je tvrdila da ju je seksualno iskoristio.

"Pokušali su da me pretvore u prostitutku, misleći da će to biti lako. Prijavila sam ih i otpušteni su. Drugi put bila sam zatvorena u kancelariji s muškarcem koji je vrlo visoko pozicioniran u svetu modelinga. Svi ljudi koji su me izdali bili su oni koje sam nekad volela i cenila. Tada sam shvatila da je reč o zaveri. Državni činovnici i policija iskorišćavali su devojke iz "Elite-a". Njihovi ljudi su pokušali da me otmu i otruju", rekla je Mulder u intervjuu za Daily Mail.

Njena porodica je reagovala tvrdeći da su optužbe posledica zloupotrebe narkotika. Sestra ju je smestila u psihijatrijsku ustanovu, gde se lečila od depresije i anksioznosti. Troškove lečenja, prema pisanju medija, snosio je Žerard Mari, direktor pariskog ogranka "Elite-a" i jedan od muškaraca koje je ranije optužila.

"Kokain ju je uništio. Kada smo je posetili u Parizu, videli smo da je potpuno slomljena. Svuda su bile beležnice pune zbrkanih misli i besmislenih ideja. Optuživala je sve i svakoga. Bilo je strašno to uopšte čitati. Mora da ostane u bolnici jer je opasna za samu sebe", ispričao je tada njen otac.

U decembru 2002. Karen Mulder je pokušala da počini samoubistvo predoziranjem tabletama za spavanje, ali su je spasili prijatelji koji su je pronašli na vreme. Nakon toga povukla je sve optužbe za silovanje, navodeći da je preterala, te da ju je "pojela" depresija, duboko ukorenjena u traumama iz detinjstva. Nakon toga gotovo se u potpunosti povukla iz javnog života.

