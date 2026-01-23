Slušaj vest

Princ Harije u četvrtak podržao Elizabet Harli, koja se rasplakala na sudu u jeku njihove borbe oko navodnih kršenja privatnosti.

Sin britanskog kralja i čuvena glumica su među sedam lica (uključujući Eltona Džona) koji tuže Associated Newspapers, kompaniju koja izdaje Daily Mail i Mail and Sunday. Oni tvrde da su britanski tabloidi dve decenije vršili „jasno, sistematsko i kontinuirano korišćenje nezakonitog prikupljanja informacija“, prema rečima advokata Dejvida Šerborna.

Šezdesetogodišnja glumica je pred Visokim sudu u Londonu zaplakala dok je pričala da su joj fiksni telefoni i dom bili prisluškivani i nazvala to „brutalnom invazijom na privatnost“ kako bi se dobile tabloidne priče. Harlijeva je nekoliko puta zastala da se sabere dok je opisivala da je bila meta „duboko bolnih i štetnih“ članaka, objavio je Guardian.

Tokom ispitivanja, Elizabet Harli je upitana zašto se ranije nije žalila na 15 članaka objavljenih o njoj između 2002. i 2011. godine, objavio je časopis People. Odgovorila je da nije podnela žalbe jer su priče „u suštini, bile istinite“.

– Verujem da je to zato što su me prisluškivali tokom razgovora– rekla je.

Elizabet Harli Foto: Jordan Pettitt, PA Images / Alamy / Profimedia

Šta će princ Hari na svedočenju Liz Harli?

Кraljevski stručnjak Ijan Pelam Tarner rekao je za Fox News Digital da je bilo očigledno zašto je Hari bio prisutan na suđenju u četvrtak iako nije svedočio.

– Hari je bio zadovoljan što je podržao Liz Harli – rekao je. – Ona je smatrala da je, navodno, njen dom bio osluškivan, što je izazvalo ogromnu uznemirenost i zabrinutost da su nepoznate osobe nezakonito narušile njenu privatnost.

– Princ Hari je prvobitno trebalo da svedoči danas, tako da je lepo videti ga na sudu nakon emotivnog dana kako bi podržao drugog podnosioca zahteva – rekla je kraljevska komentatorka Meredit Кonstan.

– To je vizuelni podsetnik da se ovaj slučaj ne odnosi samo na princa Harija. On je moćan. Nije reč o kukanju i zadavanju ogromne glavobolje britanskoj kraljevskoj porodici, kako su neki britanski mediji pokušali da to predstave.

Guardian je objavio da je u izjavi svedoka podnetoj sudu, Liz Harli rekla da su nezakonite radnje protiv nje uključivale „prisluškivanje fiksnih telefona i snimanje telefonskih razgovora, postavljanje prikrivenih mikrofona na prozore kuće, krađu medicinskih podataka tokom trudnoće... i druge monstruozne, zapanjujuće stvari“.

– Osećala sam se slomljeno – priznala je glumica.

Elizabet Harli Foto: Jordan Pettitt / PA Images / Profimedia

Harlijeva je rekla da se često pitala da li ljudi bliski njoj otkrivaju detalje privatnih razgovora novinarima ili da li ih neko u blizini može čuti.

Tuženi sve odbacuju

Associated Newspapers je snažno negirao optužbe, nazivajući ih „besmislenima“. Izdavač je rekao da je oko 50 spornih članaka zasnovano na legitimnim izvorima, uključujući poznanike koji su dobrovoljno dali informacije o svojim poznatim prijateljima. Glavni advokat Entoni Vajt tvrdio je da su informacije objavljene o Elizabet Harli došle iz zakonitih sredstava i izvora.

Vidno emotivna glumica je rekla da je želela da zaštiti svog sina Demijana Harlija, koji je bio uz nju u sudnici, i da neće javno reći ništa što ne bi želela da on pročita. Posebno joj je bilo teško kad je pomenut njen bivši partner Stiv Bing, Demijanov otac, koji je pre nekoliko godina izvršio samoubistvo. Bing je odbijao da prizna njihovog sina nakon kratke veze, a učinio je to tek nakon DNK testa koji je zatražio sud. Poznati producent nije imao nikakav odnos sa sinom, a 2020. godine je oduzeo sebi život.

U jednom trenutku, Elizabet Harli je ponuđena pauza, ali je odbila. Glas joj je pukao dok je govorila:

– Bilo je to prilično traumatično vreme.

Njeno svedočenje usledilo je dan nakon što je Hari bio na klupi za svedoke dva i po sata u sredu. Tog dana, objavio je izjavu svedoka u kojoj je imenovao njegovog brata princa Vilijamai snaju Кejt Midlton. Magazin People je izvestio da su oni pomenuti kao deo kruga ljudi s kojima je Hari bio u „redovnom kontaktu“ između 1996. i 2014. godine.

Četrdesetjednogodišnjak tvrdi da su privatni detalji koje su objavili tabloidi mogli poticati samo iz nezakonito pribavljenih informacija.

1/5 Vidi galeriju Princ Hari stiže u sud u Londonu Foto: Michael Brophy, LMK MEDIA / Alamy / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Pisalo se da je Elizabet Harli "oduzela nevinost" princu Hariju

Ovo nije prvi put da se u medijima povezuju princ Hari i čuvena glumica, za koju su tabloidi godinama tvrdili da je bila prva žena s kojom je vojvoda od Saseksa spavao.

Među brojnim intimnim stvarima koje je princ Hari otkrio u biografiji "Rezerva", našlo se u i njegovo priznanje da je nevinost izgubio sa starijom ženom, i to na polju iza punog paba.

Identitet žene s kojom se mladi princ Hari prepustio strastima odmah je postao tema nagađanja, a spekulisalo se da je u pitanju glumica Elizabet Harli (58), koja je odmah sve demantovala. Nedavno se na to osvrnula i prilikom gostovanja u emisiji Watch What Happens Live! Endija Koena.

– To je bilo smešno! – istakla je glumica. – Rekao je: "Bila je Engleskinja, starija od mene, to se desilo u Gločesterširu", a onda su svi rekli: "Ah, to je Elizabet". To je apsurdno. Bilo je suludo!

Ona je dodala da nikada u životu nije ni srela princa Harija, a u međuvremenu se javila ona koja je zaista bila njegova prva.

