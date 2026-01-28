Slušaj vest

Prva dama SAD Melanija Tramp i reditelj Bret Ratner bili su domaćini privatne projekcije svog predstojećeg dokumentarca „Melanija“ u Beloj kući.

Crno-beli događaj, sa formalnim dress kodom, održan je u Istočnoj sobi Bele kuće i okupio je oko 70 VIP gostiju, uključujući kraljicu Raniju od Jordana, izvršnog direktora Zuma Erika Juana, Tima Kuka iz Epla, Lajna Martina iz njujorške berze, Lisu Su iz AMD-a, boksera Majka Tajsona, članicu visokog društva i naslednicu Fijata Azi Anjeli, savetnika Tonija Robinsa, modnog dizajnera Adama Lipesa i fotografkinju Elen fon Unvert, koja je kreirala poster za film.



1/5 Vidi galeriju Dokumentarni film "Melanija" prati 20 dana iz života Melanije, od Trumpove predsedničke kampanje 2025. do Dana inauguracije. Foto: Brian Prahl / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Među gostima su bili Baron Tramp, Marša Presman, majka Breta Ratnera, kao i rukovodioci Amazona Majk Hopkins i Endi Džasi, dok je Mark Bekman, dugogodišnji savetnik prve dame, bio uključen u sve aspekte projekta. Međutim, primetno je da visoki Trampovi zvaničnici i članovi kabineta nisu bili prisutni.

Kontroverze i reakcije

Melanija Tramp Foto: AMAZON / Planet / Profimedia

Prema izvorima, niko osim male grupe pomoćnika nije video film pre projekcije, uključujući predsednika i njegove savetnike. Dokumentarac koji finansira Amazon, a koji će se prikazivati širom zemlje počev od 30. januara, prati 20 dana u životu Melanije, od Trampove predsedničke kampanje 2025. godine do dana inauguracije. Ratner je, prema izvorima, proveo mesece u Mar-a-Lagu dok je snimao film. To je njegov prvi veliki projekat otkako je pre skoro decenije optužen za seksualno uznemiravanje, što on poriče.

Gosti su uživali u vojnom orkestru koji je svirao poznate teme iz filma i „Melanijin valcer“, kompoziciji koju je Toni Niman komponovao za film. Takođe su dobili komemorativne crno-bele kokice, uramljene karte za projekciju, kolačiće sa imenom prve dame i ograničeno izdanje njenog bestselera „Melanija“.

Melanija Tramp Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Melanija je izgledala zadovoljno događajem, objavivši na X:

„Bila mi je duboka čast što sam sinoć bila okružena inspirativnim prijateljima, porodicom i kulturnim vizionarima u Beloj kući. Svaka od ovih osoba doprinosi svetu na svoj način. Bila mi je čast da predstavim svoj novi film 'Melanija' pre njegove svetske premijere.“

Bela kuća i Melanijini brojni gosti našli su se na meti kritika zbog održavanja događaja uprkos kontroverzama koje se stalno dešavaju, uključujući ubistvo demonstranta u Minesoti.

Predstojeća premijera i zvanični angažmani

Pre nego što film stigne u bioskope, Melanija će u sredu zvoniti na otvaranju njujorške berze. Premijera filma zakazana je za četvrtak u Kenedi centru u Vašingtonu, gde će prisustvovati predsednik SAD i oko 1.000 gostiju, dok se film istovremeno prikazuje u 20 gradova širom SAD.

