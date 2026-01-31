Slušaj vest

Georgina Rodrigez bila je među zvanicama na privatnoj projekciji filma "Melanija" u Beloj kući. Posetu je podelila na društvenim mrežama, gde je objavila fotografije i zahvalila prvoj dami Melaniji Tramp.

Čestitala je Melaniji

Na društvenim mrežama podelila je fotografije s događaja i napisala: "Presrećna sam što sam mogla da prisustvujem premijeri. Iskustvo je bilo i impresivno i inspirativno. Čestitam Melaniji na filmu - na svemu što stoji iza njega i na tome kako ga je oživela s toliko topline i emocije", poručila je prvoj dami SAD.

Brojna poznata lica

Prema pisanju Rojtersa, privatnoj projekciji prisustvovalo je gotovo 70 ljudi iz različitih područja i društvenih krugova, uključujući Majka Tajsona i jordansku kraljicu Raniju, koja se pojavljuje u najavi filma. Između ostalih bili su direktor Amazona Endi Džesi, čelnik studija Amazon MGM Majk Hopkins i reditelj Bret Ratner, kao i šef General Electrica Lari Kalp.

Film koji nudi redak uvid

Film "Melanija" u bioskope širom sveta stiže 30. januara. Projekcija kojoj je prisustvovala Georgina bila je prvo potpuno prikazivanje filma za predsednika, porodicu i Melanijine bliske prijatelje, rekao je Mark Bekman, spoljni savetnik i predstavnik prve dame.

U galeriji pogledajte neke od kadrova iz dokumentarca o Melaniji Tramp:

1/5 Vidi galeriju Dokumentarni film "Melanija" prati 20 dana iz života Melanije, od Trumpove predsedničke kampanje 2025. do Dana inauguracije. Foto: Brian Prahl / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Film nudi redak pogled iza kulisa i uvid u rad prve dame, koja se tokom drugog mandata svog supruga retko pojavljivala u javnosti. Najava počinje na dan inauguracije u januaru 2025, a prikazuje je u tamnoplavom šeširu širokog oboda. U najavi se vidi i njena uloga savetnice predsednika, uključujući trenutak u kom ga ohrabruje da u inauguracijskom govoru istakne da želi da bude "mirotvorac i ujedinitelj".

