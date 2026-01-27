Novi dečko Dženifer Aniston otkrio kako su se upoznali: Čim su mu postavili pitanje, pocrveneo kao bulka (VIDEO)
Džim Kertis (50), dečko Dženifer Aniston (56), progovorio je o njihovoj vezi koja traje gotovo godinu dana. U ponedeljak je gostovao u emisiji "Today" kako bi predstavio svoju novu knjigu "Knjiga mogućnosti", a voditelju Krejgu Melvinu odgovorio je i na nekoliko pitanja o odnosu sa poznatom glumicom, piše People.
"Upoznali su nas zajednički prijatelji"
Na pitanje kako je upoznao zvezdu serije "Prijatelji", Kertis je rekao: "Upoznali su nas prijatelji. I to je cela priča. Shvatili smo da imamo zajedničke ljude u krugu i samo smo krenuli da razgovaramo."
Dodao je i da njihovi razgovori nisu odmah prerasli u vezu: "Nije se dogodilo preko noći - dugo smo razgovarali i tako smo se polako zbližili."
Zajedno su gotovo godinu dana
Kada je reč o tome koliko su zajedno, Kertis nije želeo da bude potpuno precizan, ali je otkrio:
"Već dugo - mesecima, gotovo godinu dana," kazao je Kertis, a na to se voditelj Melvin našalio: "Neću vas više stavljati u neprijatnu situaciju jer vidim da ste se baš zacrveneli", a Kertis je priznao: "Da, istina - crvenim."
Par je vezu javno potvrdio na Instagramu u novembru, kada je Aniston objavila fotografiju na kojoj grli Kertisa uz poruku: "Srećan rođendan, ljubavi moja, dragi moj".
Pre te objave krenule su glasine još u julu 2025. godine, kada su viđeni zajedno na Majorki u Španiji, u društvu Džejsona Bejtmana, njegove supruge Amande Anke i Ejmi Šumer.
"Dženifer se veoma dobro oseća uz Džima"
Početkom meseca neimenovani izvor za People podelio je detalje o njihovoj vezi. „Imala je sjajan kraj godine i veoma joj je dobro uz Džima“, rekao je izvor o Aniston. „Veseli se novoj godini i svemu što dolazi, pogotovo sada kada je Džim uz nju. Džen je oduvek dobro funkcionisala sama i bilo joj je u redu da bude solo, ali sa Džimom je jednostavno drugačije.“
(Kurir.rs/Index)
