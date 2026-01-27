Slušaj vest

Džim Kertis (50), dečko Dženifer Aniston (56), progovorio je o njihovoj vezi koja traje gotovo godinu dana. U ponedeljak je gostovao u emisiji "Today" kako bi predstavio svoju novu knjigu "Knjiga mogućnosti", a voditelju Krejgu Melvinu odgovorio je i na nekoliko pitanja o odnosu sa poznatom glumicom, piše People.

"Upoznali su nas zajednički prijatelji"

Na pitanje kako je upoznao zvezdu serije "Prijatelji", Kertis je rekao: "Upoznali su nas prijatelji. I to je cela priča. Shvatili smo da imamo zajedničke ljude u krugu i samo smo krenuli da razgovaramo."

Dodao je i da njihovi razgovori nisu odmah prerasli u vezu: "Nije se dogodilo preko noći - dugo smo razgovarali i tako smo se polako zbližili."

Zajedno su gotovo godinu dana

Kada je reč o tome koliko su zajedno, Kertis nije želeo da bude potpuno precizan, ali je otkrio:

"Već dugo - mesecima, gotovo godinu dana," kazao je Kertis, a na to se voditelj Melvin našalio: "Neću vas više stavljati u neprijatnu situaciju jer vidim da ste se baš zacrveneli", a Kertis je priznao: "Da, istina - crvenim."

Par je vezu javno potvrdio na Instagramu u novembru, kada je Aniston objavila fotografiju na kojoj grli Kertisa uz poruku: "Srećan rođendan, ljubavi moja, dragi moj".

Pre te objave krenule su glasine još u julu 2025. godine, kada su viđeni zajedno na Majorki u Španiji, u društvu Džejsona Bejtmana, njegove supruge Amande Anke i Ejmi Šumer.

"Dženifer se veoma dobro oseća uz Džima"

Početkom meseca neimenovani izvor za People podelio je detalje o njihovoj vezi. „Imala je sjajan kraj godine i veoma joj je dobro uz Džima“, rekao je izvor o Aniston. „Veseli se novoj godini i svemu što dolazi, pogotovo sada kada je Džim uz nju. Džen je oduvek dobro funkcionisala sama i bilo joj je u redu da bude solo, ali sa Džimom je jednostavno drugačije.“

