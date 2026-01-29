Slušaj vest

Melanijin dokumentarac na Amazonu trebalo je da bude njen veliki povratak u javnost, ali umesto aplauza dobila je lavinu kritika i podsmeha. Projekat vredan 40 miliona dolara pretvorio se u PR katastrofu koja je ostavila prvu damu u nezavidnoj poziciji, dok se ekipa koja je radila na filmu masovno distancira od njega.

Melanija Tramp je verovatno zamišljala da će dokumentarac o njoj biti trijumfalan trenutak, ali realnost je bila drugačija i okrutnija: čak ni sa Amazonovim budžetom od 40 miliona dolara ne mogu se kupiti ni interesovanje mase ni poštovanje gledalaca.

Filmska ekipa se distancira od projekta

Dok magazin Rolling Stone izveštava da je gotovo 70 odsto njujorške filmske ekipe zatražilo da njihova imena ne budu navedena u odjavnoj špici, zvezde iz sveta zabave iskoristile su priliku da Melaniju Trump pretvore u metu sprdnje.

Voditelj ismevao prvu damu

Voditelj Džimi Kimel podržao je podkast Inside Trump’s Head platforme The Daily Beast, koristeći informacije suvoditelja Majkla Volfа kako bi opisao situaciju koja se dogodila tačno u vreme objavljivanja Melanijinog dokumentarca. Naime, podkast otkriva da je supruga predsednika bila izuzetno besna jer je nacionalni odjek Trampovog sukoba sa Minesotom ukrao pažnju sa premijere njenog filma.

Kimel je u svojoj emisiji prokomentarisao kako je Melanija, prema tvrdnjama pisca Majkla Volfa, bila veoma razočarana što masakr u Mineapolisu odvlači pažnju sa dokumentarca - ili, kako je voditelj ironično rekao, sa "podmićivanja vrednog 75 miliona dolara".

Nezgodna promocija i dodatni podsmeh

Dokumentarac o Melaniji Tramp stiže u bioskope 30. januara

"Sada, dok promoviše svoj film, mora da odgovara na pitanja o njemu", rekao je Kimel, našalivši se na "nezgodnu" realnost u kojoj Melanija, tokom promocije svog projekta, mora da daje izjave i o toj tragediji.

Kimel se dodatno našalio i ismevao snimak u kojem Melanija izjavljuje da je Donald Trump oduševljen njenom produkcijom i da je reč o delu koje vredi pogledati. Voditelj je duhovito dodao da je to za njega zaista "obavezni sadržaj", uz šalu da je predsednik najverovatnije odgledao prvih deset minuta pre nego što je zaspao nad posudom sa kokicama.

