Princeza Dajana je bila jedna od najomiljenijih žena koje su ikada živele u britanskoj kraljevskoj porodici. O njenom životu se i danas piše gotovo svakodnevno, a da li ste se nekada zapitali ko je bila njena majka i u kakvoj porodici je Dajana odrastala?

Majka princeze Dajane je bila Franses Šand Kid, žena koja je od malih nogu bila u bliskoj vezi sa britanskom kraljevskom porodicom. I mada bi mnogi voleli da su bili u njenoj koži kada je ovaj detalj u pitanju, za nju je život u visokom društvu bio stresan i mučan.

Pored toga, ona je doživljavala stalni pritisak zbog toga što se od nje očekivalo da rodi sina i naslednika.

Franses Rut Roč rođena je u Park Hausu, na kraljevskom imanju Sandringam, 1936. godine, istog dana kada je preminuo kralj Džordž V. Njen otac, Moris Roč, bio je 4. baron Fermoj i blizak prijatelj kralja Džordža VI, dok je njena majka bila dama u pratnji kraljice Elizabete, kasnije poznate kao Kraljica Majka.

Franses Šand Kid Foto: Steve Wood / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ubrzo po završetku školovanja verila se za Edvarda Džona Spensera, vikonta Altorpa, koji je kasnije postao 8. erl Spenser.

Kada su oblučili da je udaju imala je samo 18 godina, a on je imao 30. Venčanje je održano u Vestminsterskoj opatiji, postavši jedna od najmlađih mladi koje su ikada tamo stupile u brak. U njemu Frases je patila i bila nesrećna od samog početka.

Prema rečima Tine Braun, autorke knjige "Papiri iz Palate", Franses je ubrzo shvatila da je njen suprug, iako spolja ljubazan, zapravo nasilan, sklon alkoholu i opsednut idejom da dobije muškog naslednika.

Njihova prva ćerka, ledi Sara Mekorkodejl, rođena je 1955. godine, a dve godine kasnije i ledi Džejn Felous. Kako bi dobio sina, Džoni je, prema Braunovim navodima, primorao Franses da prođe kroz čak šest trudnoća u devet godina, od kojih su četiri iznete do kraja.

Ona je rodila i dečaka po imenu Džon, ali je beba preminula svega nekoliko sati nakon rođenja. Franses nikada nije smela da vidi svoje dete, što ju je duboko traumatizovalo. Kasnije je saznala da je dečak rođen sa teškim malformacijama.

Franses Šand Kid, princeza Dajana Foto: Andy Hooper/Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia

Godinu i po kasnije rođena je Dajana, ali njeno rođenje nije donelo radost kakvu je porodica očekivala, jer opet nije bio sin. Čak nisu imali ni spremno žensko ime, pa je tek posle nedelju dana odlučeno da se zove Dajana.

Franses je, sa samo 23 godine, bila podvrgnuta ponižavajućim medicinskim testovima u londonskoj ulici Harli strit, jer se smatralo da je "problem" u njoj.

Tek 1964. godine rodila je sina Čarlsa, današnjeg 9. erla Spensera. On je kasnije priznao da je period pre njegovog rođenja bio "užasan" i da je verovatno upravo taj pritisak bio uzrok razvoda njegovih roditelja.

Franses je 1967. godine napustila supruga zbog Pitera Šand Kida, bogatog proizvođača tapeta. Razveli su se 1969. godine, a usledila je ogorčena borba za starateljstvo nad decom, u kojoj je čak i njena majka svedočila protiv nje. Sud je dodelio puno starateljstvo ocu.

Kasnije se Franses udala za Šand Kida i povukla na škotsko ostrvo Sil, gde je vodila prodavnicu suvenira i živela daleko od očiju javnosti. Međutim, brak princeze Dajane i princa od Velsa 1981. godine ponovo ju je gurnuo u centar pažnje medija. Nakon što ju je drugi muž napustio, Franses je tvrdila da je razlog bio upravo pritisak javnosti i činjenica da je svima bila samo "Dajanina majka".

Princeza Dajana sa majkom Frensis Foto: UPPA/Photoshot / Avalon / Profimedia

Posle drugog razvoda, 1994. godine prešla je u katoličanstvo i posvetila se humanitarnom radu, hodočašćima u Lurd i pomaganju porodicama žrtava avionske nesreće u Lokerbiju.

Smrt princeze Dajane 1997. godine duboko ju je pogodila, posebno jer se nikada nisu pomirile nakon intervjua koji je Franses dala neposredno pre tragedije. Ipak, ostala je izvršitelj Dajanine testamentarne volje i imala važnu ulogu u brizi o princu Vilijamu i princu Hariju.

Franses Šand Kid preminula je u junu 2004. godine, u 68. godini, na ostrvu Sil. Na njenoj skromnoj sahrani u Obanu prisustvovali su Vilijam i Hari, tihi dokaz da je, uprkos svim ranama i udaljenosti, veza između majke i ćerke opstala do samog kraja.

