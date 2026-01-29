Slušaj vest

Reklame za dokumentarni film „Melania“ izazvale su ogromnu pažnju u Los Anđelesu… ali ne na dobar način. Javna prevozna služba grada izvestila je o naglom porastu vandalizma na autobusima i stajalištima na kojima se pojavljuje lice Prve dame SAD.

Film "Melania" studija Amazon MGM Studios pruža dosad neviđeni uvid u 20 dana koji prethode predsedničkoj inauguraciji 2025. godine iz perspektive same prve dame.

Grafiti i kontroverzni crteži

Plakati dokumentarca, koji su na autobusima i stajalištima, osvanuli su sa uvredama, brkovima nalik Adolfu Hitleru i referencama na Hitlerovu suprugu Evu Braun. Ovi incidenti izazvali su paniku među zvaničnicima LA Metroa.

Prema izveštaju NBC4, Metro sada preusmerava autobuse sa Melanijinim posterima na druga područja kako bi smanjili mogućnost vandalizma. Takođe, neka stajališta su vandalizovana, iako Metro nad njima ne vrši direktan nadzor, piše TMZ.

Dokumentarni film "Melanija" prati 20 dana iz života Melanije, od Trumpove predsedničke kampanje 2025. do Dana inauguracije. Foto: Brian Prahl / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Billboardi i aktivistički pokreti

Najmanje jedan bilbord u gradu takođe je bio meta vandalizma. Za akciju je preuzela odgovornost umetnička kolektivna grupa INDECLINE, koja je poznata po višegodišnjim provokativnim performansima i umetničkim akcijama usmerenim protiv administracije.

Melanija Trump prošle godine najavila je pokretanje svoje produkcijske kuće. Dokumentarni film je njen prvi projekat, režirao ga je Bret Retner, a produkcijska kuća Amazon MGM Studios uložila je 40 miliona dolara.

O čemu je film?

Dokumentarac “Melania” pruža publici ekskluzivan pogled iza kulisa života Prve dame u nedeljama pre predsedničke inauguracije 2025. godine. Film se zvanično otvara sutra.

Filmska ekipa se distancira od projekta

Dok magazin Rolling Stone izveštava da je gotovo 70 odsto njujorške filmske ekipe zatražilo da njihova imena ne budu navedena u odjavnoj špici, zvezde iz sveta zabave iskoristile su priliku da Melaniju Trump pretvore u metu sprdnje.

Melanija Tramp na privatnoj projekciji dokumentarca „Melania“ u Beloj kući Foto: X / Planet / Profimedia

Nezgodna promocija i dodatni podsmeh

"Sada, dok promoviše svoj film, mora da odgovara na pitanja o njemu", rekao je Kimel, našalivši se na "nezgodnu" realnost u kojoj Melanija, tokom promocije svog projekta, mora da daje izjave i o toj tragediji.

Kimel se dodatno našalio i ismevao snimak u kojem Melanija izjavljuje da je Donald Trump oduševljen njenom produkcijom i da je reč o delu koje vredi pogledati. Voditelj je duhovito dodao da je to za njega zaista "obavezni sadržaj", uz šalu da je predsednik najverovatnije odgledao prvih deset minuta pre nego što je zaspao nad posudom sa kokicama.