Melanija Tramp sva u crnom predstavila svoj film: U društvu Donalda Trampa pozirala novinarima pa odgovarala na škakljiva pitanja
Prva dama SAD Melanija Tramp jasno je stavila do znanja da njen novi film nije dokumentarac, iako ga mnogi tako nazivaju. Na svečanoj premijeri u četvrtak uveče, održanoj u operi novopreimenovanog Tramp Kenedi centra, pred članovima kabineta, konzervativnim influenserima i brojnim zvanicama, bila je vrlo precizna u definiciji projekta.
„Neki su ovo nazvali dokumentarcem. Nije“, rekla je Melanija Tramp okupljenima.
„Ovo je kreativno iskustvo koje nudi perspektive, uvide i trenutke.“
Pogledajte u galeriji njeno izdanje:
Premijera
Film „Melanija“, na kojem se radilo više od godinu dana, zvanično je doživeo premijeru, a američka javnost dobila je uvid u to koliko je danas unosan posao biti prva dama.
Melanija je na premijeru stigla u crnom kompletu sa suknjom Dolče i Gabana u kombinaciji sa crnim štiklama Kristijana Lubutena. Kao dodatak je nosila kožni kaiš do sredine struka i kosu je oblikovala u talase. Melanija je zračila dok je pozirala pored svog supruga, predsednika Trampa, koji je strogo pozirao fotografima.
Političar (79) je nosio plavo odelo i tamnocrvenu kravatu.
Vredan ugovor
Prema izvoru upoznatom s detaljima, Melanija Tramp je sa studijom Amazon MGM sklopila ugovor vredan 40 miliona dolara, dok je dodatni marketinški budžet iznosio čak 35 miliona dolara.
Pogledajte u galeriji reklame za film "Melanija":
Upitana kako meri uspeh filma, prva dama nije govorila o zaradi u bioskopima ili striming statistici. Kako je istakla, posao je već završen onako kako je želela.
„Veoma sam ponosna na ovaj film. Neko će ga voleti, neko neće – i to je u redu“, rekla je za CNN dok je prolazila tepihom ispred fotografa. Tepih je, u skladu s njenom estetikom, bio crne boje.
„Postigli smo ono što smo želeli. Za mene je film već uspeh.“
Neki će voleti film, a neki ne
Film prati dvadeset dana oko povratka Donalda Trampa u Belu kuću i predstavlja presedan – reč je o retkom primeru da aktuelna prva dama zarađuje na ekskluzivnom pristupu privatnom životu, što je do sada uglavnom bilo rezervisano za period nakon odlaska iz Bele kuće, kroz knjige i govore.
„Ona je ovaj ugovor potpisala kao privatna osoba i nije izabrani zvaničnik, tako da ne vidim razlog da joj se bilo šta brani“, rekao je njen agent i viši savetnik Mark Bekman.
Iako je Melanija Tramp formalno bila privatna građanka tokom predsedničke tranzicije, filmska ekipa, predvođena rediteljem Bretom Ratnerom, dobila je pristup prvoj dami i nakon inauguracije. Snimali su putovanja predsedničkog para avionom Air Force One, uključujući posete olujom pogođenoj Severnoj Karolini i oblasti Pacifik Palisejds u Kaliforniji, razorene požarima.
Novinari nisu bili pozvani na premijernu projekciju, ali prema svedočenju jednog prisutnog izvora, film je pažljivo montiran i jasno je da je Melanija Tramp, kao izvršna producentkinja, imala potpunu kontrolu nad sadržajem. Ipak, u filmu se pojavljuju i neki do sada nepoznati detalji iz dana inauguracije.
U jednoj sceni Donald Tramp se pita zašto je finale koledž fudbalskog prvenstva zakazano istog dana kao i njegova inauguracija i da li je to urađeno namerno. U drugoj, komentariše da će se do Kapitola voziti zajedno sa bivšim predsednikom Džoom Bajdenom, uz opasku: „Biće zanimljivo.“
Melanija Tramp u filmu govori i o ličnoj tragediji – smrti majke Amalije Knavs, koja je preminula u januaru 2024. godine. Gledaoce vodi iza kulisa priprema za inauguraciju, od izbora garderobe do planiranja protokola.
Predsednik Donald Tramp dao je i svoju prvu ocenu filma.
„Gledao sam ga pre nekoliko večeri. Zaista je dobar. Glamurozan – veoma glamurozan. Potrebno nam je malo glamura“, rekao je novinarima.
Iako je tog dana izbegao pitanja medija i kasnio, na premijeru je stigao na vreme. Veče je bilo posvećeno njegovoj supruzi, ali je ipak uspeo da skrene pažnju javnosti, najavivši imenovanje novog predsednika Federalnih rezervi i govoreći o međunarodnim temama.
Prostor je bio potpuno uređen u crno-beloj estetici sa likom prve dame – njeno ime nalazilo se na prozorima, vratima, plakatima i čak na koktel-salvetama, pored biste Džona F. Kenedija.
Među zvanicama su bili brojni visoki zvaničnici i javne ličnosti, uključujući i oca prve dame Viktora Knavsa. Film u bioskope stiže u petak širom sveta, a ostaje da se vidi da li će radoznalost publike biti dovoljna da napuni bioskopske sale.
Predsednik Predstavničkog doma Majk Džonson, koji je prisustvovao premijeri, nema dilemu.
„Mislim da vredi uložiti“, rekao je kratko. „I da će se isplatiti.“
Video: Mračna tajna Melanije i Donalda Trampa