Melanija Tramp na premijeri filma u Tramp Kenedi centru u Vašingtonu

Slušaj vest

Prva dama SAD Melanija Tramp jasno je stavila do znanja da njen novi film nije dokumentarac, iako ga mnogi tako nazivaju. Na svečanoj premijeri u četvrtak uveče, održanoj u operi novopreimenovanog Tramp Kenedi centra, pred članovima kabineta, konzervativnim influenserima i brojnim zvanicama, bila je vrlo precizna u definiciji projekta.

„Neki su ovo nazvali dokumentarcem. Nije“, rekla je Melanija Tramp okupljenima.

„Ovo je kreativno iskustvo koje nudi perspektive, uvide i trenutke.“

Pogledajte u galeriji njeno izdanje:

1/5 Vidi galeriju Melanija Tramp na premijeri filma u Tramp Kenedi centru u Vašingtonu Foto: AdMedia / MediaPunch / Stringershub Inc. / Profimedia, Andrew Leyden / Zuma Press / Profimedia

Premijera

Film „Melanija“, na kojem se radilo više od godinu dana, zvanično je doživeo premijeru, a američka javnost dobila je uvid u to koliko je danas unosan posao biti prva dama.

Melanija je na premijeru stigla u crnom kompletu sa suknjom Dolče i Gabana u kombinaciji sa crnim štiklama Kristijana Lubutena. Kao dodatak je nosila kožni kaiš do sredine struka i kosu je oblikovala u talase. Melanija je zračila dok je pozirala pored svog supruga, predsednika Trampa, koji je strogo pozirao fotografima.

Političar (79) je nosio plavo odelo i tamnocrvenu kravatu.

Vredan ugovor

Prema izvoru upoznatom s detaljima, Melanija Tramp je sa studijom Amazon MGM sklopila ugovor vredan 40 miliona dolara, dok je dodatni marketinški budžet iznosio čak 35 miliona dolara.

Pogledajte u galeriji reklame za film "Melanija":

1/5 Vidi galeriju Dokumentarni film "Melanija" prati 20 dana iz života Melanije, od Trumpove predsedničke kampanje 2025. do Dana inauguracije. Foto: Brian Prahl / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Upitana kako meri uspeh filma, prva dama nije govorila o zaradi u bioskopima ili striming statistici. Kako je istakla, posao je već završen onako kako je želela.

„Veoma sam ponosna na ovaj film. Neko će ga voleti, neko neće – i to je u redu“, rekla je za CNN dok je prolazila tepihom ispred fotografa. Tepih je, u skladu s njenom estetikom, bio crne boje.

„Postigli smo ono što smo želeli. Za mene je film već uspeh.“

Neki će voleti film, a neki ne

Melanija Tramp na premijeri filma u Tramp Kenedi centru u Vašingtonu Foto: AdMedia / MediaPunch / Stringershub Inc. / Profimedia

Film prati dvadeset dana oko povratka Donalda Trampa u Belu kuću i predstavlja presedan – reč je o retkom primeru da aktuelna prva dama zarađuje na ekskluzivnom pristupu privatnom životu, što je do sada uglavnom bilo rezervisano za period nakon odlaska iz Bele kuće, kroz knjige i govore.

„Ona je ovaj ugovor potpisala kao privatna osoba i nije izabrani zvaničnik, tako da ne vidim razlog da joj se bilo šta brani“, rekao je njen agent i viši savetnik Mark Bekman.

Iako je Melanija Tramp formalno bila privatna građanka tokom predsedničke tranzicije, filmska ekipa, predvođena rediteljem Bretom Ratnerom, dobila je pristup prvoj dami i nakon inauguracije. Snimali su putovanja predsedničkog para avionom Air Force One, uključujući posete olujom pogođenoj Severnoj Karolini i oblasti Pacifik Palisejds u Kaliforniji, razorene požarima.

Novinari nisu bili pozvani na premijernu projekciju, ali prema svedočenju jednog prisutnog izvora, film je pažljivo montiran i jasno je da je Melanija Tramp, kao izvršna producentkinja, imala potpunu kontrolu nad sadržajem. Ipak, u filmu se pojavljuju i neki do sada nepoznati detalji iz dana inauguracije.

Melanija Tramp na premijeri filma u Tramp Kenedi centru u Vašingtonu Foto: alex wroblewski / AFP / Profimedia

U jednoj sceni Donald Tramp se pita zašto je finale koledž fudbalskog prvenstva zakazano istog dana kao i njegova inauguracija i da li je to urađeno namerno. U drugoj, komentariše da će se do Kapitola voziti zajedno sa bivšim predsednikom Džoom Bajdenom, uz opasku: „Biće zanimljivo.“

Melanija Tramp u filmu govori i o ličnoj tragediji – smrti majke Amalije Knavs, koja je preminula u januaru 2024. godine. Gledaoce vodi iza kulisa priprema za inauguraciju, od izbora garderobe do planiranja protokola.

Predsednik Donald Tramp dao je i svoju prvu ocenu filma.

„Gledao sam ga pre nekoliko večeri. Zaista je dobar. Glamurozan – veoma glamurozan. Potrebno nam je malo glamura“, rekao je novinarima.

Melanija Tramp na premijeri filma u Tramp Kenedi centru u Vašingtonu Foto: Andrew Leyden / Zuma Press / Profimedia

Iako je tog dana izbegao pitanja medija i kasnio, na premijeru je stigao na vreme. Veče je bilo posvećeno njegovoj supruzi, ali je ipak uspeo da skrene pažnju javnosti, najavivši imenovanje novog predsednika Federalnih rezervi i govoreći o međunarodnim temama.

Prostor je bio potpuno uređen u crno-beloj estetici sa likom prve dame – njeno ime nalazilo se na prozorima, vratima, plakatima i čak na koktel-salvetama, pored biste Džona F. Kenedija.

Među zvanicama su bili brojni visoki zvaničnici i javne ličnosti, uključujući i oca prve dame Viktora Knavsa. Film u bioskope stiže u petak širom sveta, a ostaje da se vidi da li će radoznalost publike biti dovoljna da napuni bioskopske sale.

Melanija Tramp na premijeri filma u Tramp Kenedi centru u Vašingtonu Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Predsednik Predstavničkog doma Majk Džonson, koji je prisustvovao premijeri, nema dilemu.

„Mislim da vredi uložiti“, rekao je kratko. „I da će se isplatiti.“

Video: Mračna tajna Melanije i Donalda Trampa