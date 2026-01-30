Fatalna Srpkinja bila na premijeri filma Melanije Tramp! Providna haljina ispod koje se nazire donji veš napravila pometnju
U Vašingtonu je premijerno prikazan dokumentarni film „Melanija: Dvadeset dana do istorije“, koji prati pripreme prve dame SAD Melanije Tramp za inauguraciju 2025. godine, ali i njen povratak u ulogu prve dame. Premijeri su prisustvovali Donald Tramp, brojni visoki zvaničnici, međunarodne ličnosti, ali i poznata Srpkinja.
Među zvanicama je bila i manekenka Maja Mihajlović, koja je sa prisutnima podelila detalje sa događaja, uključujući i svoj stajling.
Pogledjate u galeriji fotografije sa premijere:
Ona se odlučila za dugu, usku haljinu od prozirne bele čipke sa visokom kragnom koja joj je savršeno pristajala. Ispod je nosila veš u boji kože, dok je donji deo haljine širio diskretan šlep, naglašavajući njenu vitku liniju. Celokupan izgled bio je elegantan i moćan, privlačeći poglede svih prisutnih.
Pogledajte u galeriji i fotografije Melanije Tramp sa premijere:
Maja je takođe fotografisala sam događaj, beležeći trenutke kada je Melanija govorila i kada je Donald Tramp ustao iz lože i aplaudirao svojoj supruzi, fokusirajući pažnju svih prisutnih na nju.
Među istaknutim zvanicama bila je i Niki Minaž, koja je ranije izjavila da je veliki fan Donalda Trampa. Od njegove dece, prisutan je bio samo Donald Tramp Mlađi sa devojkom Betani Anderson.
