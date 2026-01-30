Melanija Tramp i Donald Tramp na premijeri filma Melanija

U Vašingtonu je premijerno prikazan dokumentarni film „Melanija: Dvadeset dana do istorije“, koji prati pripreme prve dame SAD Melanije Tramp za inauguraciju 2025. godine, ali i njen povratak u ulogu prve dame. Premijeri su prisustvovali Donald Tramp, brojni visoki zvaničnici, međunarodne ličnosti, ali i poznata Srpkinja.

Među zvanicama je bila i manekenka Maja Mihajlović, koja je sa prisutnima podelila detalje sa događaja, uključujući i svoj stajling.

Ona se odlučila za dugu, usku haljinu od prozirne bele čipke sa visokom kragnom koja joj je savršeno pristajala. Ispod je nosila veš u boji kože, dok je donji deo haljine širio diskretan šlep, naglašavajući njenu vitku liniju. Celokupan izgled bio je elegantan i moćan, privlačeći poglede svih prisutnih.

Maja je takođe fotografisala sam događaj, beležeći trenutke kada je Melanija govorila i kada je Donald Tramp ustao iz lože i aplaudirao svojoj supruzi, fokusirajući pažnju svih prisutnih na nju.

Među istaknutim zvanicama bila je i Niki Minaž, koja je ranije izjavila da je veliki fan Donalda Trampa. Od njegove dece, prisutan je bio samo Donald Tramp Mlađi sa devojkom Betani Anderson.

