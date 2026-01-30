Slušaj vest

Premijera filma "Melanija" dovela je predsednika i prvu damu na crveni tepih povodom svetske premijere - ali je izgledalo kao da je Donald Tramp možda zaboravio iz kog dela sveta potiče njegova supruga.

Dokumentarni film, za koji je Amazon platio 40 miliona dolara samo da bi dobio pravo na snimanje, prati Melaniju Tramp tokom 2025. godine dok se priprema za još četiri godine u Beloj kući, nudeći publici doteran pogled iza kulisa prve porodice.

Međutim, na premijeri, održanoj u novoimenovanom "Tramp Kenedi Centru" u četvrtak uveče, gotovo da nije bilo porodične podrške. Melanijin sin Baron nije prisustvovao događaju, kao ni ostala deca Donalda Trampa - Ivana, Erik i Ivanka.

Situacija se dodatno zakomplikovala na crvenom tepihu, kada je predsednik Tramp upitan kako se oseća povodom toga što je njegova supruga snimila film za koji je plaćena 28 miliona dolara. Rekao je da je „ponosan“ na Melaniju zbog toga odakle dolazi - ali je potom delovalo kao da ne može da se seti iz koje je zemlje.

Odgovarajući na pitanja novinara, Tramp je opširno govorio o zemlji porekla svoje supruge, ali je delovao kao da se muči da se seti gde je njegova supruga od 20 godina uopšte rođena.

Predsednik je rekao:

„Ona dolazi iz daleke zemlje, divne zemlje, čiste, lepe, bezbedne. Nema probleme kao druge. Ona dolazi iz veoma bezbedne zemlje, veoma dobre zemlje.“

I dok Tramp nije mogao da navede tačno odakle je njegova supruga, govorio je s toplinom o njenoj inteligenciji, dodajući:

„To je drugačije, ona govori mnogo jezika, veoma je pametna, razume šta se dešava. I ima veliki uticaj na mene.“

Mnogi gledaoci koji su pratili premijeru ispunjenu pristalicama MAGA pokreta primetili su predsednikov gaf, zbog kojeg su se pojavili komentari poput: „On nema pojma iz koje je zemlje njegova žena“, i „Zaboravio je odakle mu je supruga… zar ne? lol“.

Melanija, koja danas ima 55 godina, rođena je 1970. godine u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, iz koje se kasnije izdvojila Slovenija nakon smrti Tita i raspada SSSR-a.

Ubrzo potom, bivša republika zapala je u godine nasilja i etnonacionalizma.

Prva dama, koja je počela da se bavi manekenstvom sa 16 godina, iskoristila je svoj uspeh da napusti život na Balkanu 1996. godine, kada joj je ponuđen ugovor koji joj je omogućio imigraciju u Sjedinjene Američke Države.

Samo dve godine kasnije upoznala je tadašnjeg magnata nekretnina Donalda Trampa, a ostalo je istorija — ili barem tema najskupljeg dokumentarca koji je ikada snimljen.

Dok se dokumentarac o Melaniji sada prikazuje širom sveta (od 30. januara), i iako rani pokazatelji sugerišu da bi skupi projekat Amazona mogao da doživi neuspeh na boks-ofisu, prva dama već se našla u situaciji da brani film.

Govoreći za CNN, Melanija je objasnila da projekat od 40 miliona dolara nije bio usmeren na zaradu u bioskopima:

„Veoma sam ponosna na film. Neki ljudi će ga voleti, neki neće - i to je njihov izbor. Postigli smo ono što smo želeli da postignemo. Za mene je već uspeh. Veoma sam ponosna na ono što smo uradili.“

