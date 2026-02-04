Slušaj vest

Čini se da je Bjanka Ćensori spremna da okrene novi list. Supruga kontroverznog repera Kanjea Vesta (Jea) navodno je u više navrata pokušavala da se izvuče iz njihovog braka, tvrde izvori bliski paru.

Kako prenosi magazin People, 31-godišnja Bjanka već duže vreme nije bila zadovoljna odnosom sa Vestom, a jedan izvor navodi da je brak za nju postao emocionalno nepodnošljiv.

– Bjanka je već neko vreme bila veoma nesrećna u tom braku. Više puta je pokušala da ode – tvrdi izvor blizak paru.

Kanje Vest zarobljen u začaranom krugu

Isti izvor navodi da se Kanje Vest (48) godinama nalazi u „zlokobnom ciklusu“ kada je reč o njegovom mentalnom zdravlju. Prema rečima upućenih, kada mu psihičko stanje nije stabilno, reper izaziva dramu čije posledice dugo osećaju svi oko njega – porodica, prijatelji, ali i on sam.

– Kada se konačno smiri i dođe sebi, postaje svestan štete koju je napravio. Tada ga preplave krivica i kajanje, što ga ponovo gura u loše psihičko stanje – navodi izvor za People.

Javno tražio oproštaj u novinama

Ranije ove nedelje, Vest je šokirao javnost objavom plaćenog oglasa u listu The Wall Street Journal, u kojem je otvoreno govorio o svojoj mentalnoj bolesti i zatražio oproštaj zbog niza uvredljivih izjava i postupaka.

– Postao sam potpuno odvojen od pravog sebe – napisao je reper.

On je podsetio i na saobraćajnu nesreću iz 2002. godine, navodeći da tada nikada nije razmatrana mogućnost povrede frontalnog režnja mozga, sve do 2023. godine. Vest tvrdi da je taj medicinski propust ozbiljno narušio njegovo mentalno zdravlje i doveo do dijagnoze bipolarnog poremećaja tip 1, koja mu je zvanično postavljena 2016.

– Zbog bolesti sam vremenom izgubio dodir sa realnošću – priznao je Vest.

Kontroverze, gola haljina i zabrana sa Gremija?

Kanje Vest, koji sa bivšom suprugom Kim Kardašijan ima četvoro dece, romantično je povezan sa Bjankom Čenzori od 2023. godine. Tokom tog perioda pojavili su se brojni navodi da reper ima snažnu kontrolu nad njenim životom – naročito kada je u pitanju način oblačenja.

Vrhunac skandala dogodio se na Gremi nagradama 2025. godine, kada se par pojavio na crvenom tepihu, a Bjanka je nosila potpuno providnu haljinu – bez ikakvog donjeg veša.

Prema pisanju lista The U.S. Sun, taj potez je bio kap koja je prelila čašu, pa Vest navodno više nije dobrodošao na ovu prestižnu ceremoniju.

– Gremi mu više nikada neće poslati pozivnicu. On tamo više nije poželjan – rekao je izvor za pomenutu publikaciju.

