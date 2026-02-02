Slušaj vest

Bivša prva dama SAD Melanija Tramp iznenadila je javnost kada je na premijeri novog, kontroverznog dokumentarca o svom životu javnim govorom pomenula svoju sestru Ines, koja se godinama drži podalje od očiju javnosti.

Na svečanom događaju povodom filma Melania, koji je već naišao na oštre kritike, Melanija se obratila prisutnima emotivnim rečima:



Melanija Tramp na premijeri filma u Tramp Kenedi centru u Vašingtonu

– „Mom sinu Baronu, mojoj sestri Ines, mom ocu Viktoru Knavs i mojoj majci koja me gleda sa neba – vaša ljubav je snažna sila koja me gura napred“, rekla je supruga Donalda Trampa sa govornice.

Ko je Ines Knaus – tajanstvena sestra Melanije Tramp

Ines Knaus, rođena 1968. godine u Sloveniji, vodi potpuno drugačiji život od svoje slavne sestre. Za razliku od Melanije, Ines se nikada nije eksponirala u javnosti.

Ipak, izvori bliski porodici tvrde da su sestre veoma bliske. Ines je, navodno, bila i kuma na venčanju Melanije i Donalda Trampa 2005. godine, a iste godine fotografisana je i na jednom modnom ručku u luksuznom Mar-a-Lagu.

Umetnica iz senke

Prema brojnim izveštajima, Ines Knavs je umetnica, a Melanija s vremena na vreme na društvenim mrežama podeli neke od njenih radova, što je jedan od retkih trenutaka kada javnost uopšte ima uvid u njen život.

Kako navodi biografija objavljena 2020. godine, Melanija je tokom prvog mandata Donalda Trampa navodno pomogla sestri da dobije stalni boravak u Sjedinjenim Američkim Državama.

To je u javnosti izazvalo dodatne kontroverze, s obzirom na to da je Tramp u to vreme otvoreno kritikovao tzv. „lančanu migraciju“, tvrdeći da se taj sistem zloupotrebljava i da može predstavljati bezbednosnu pretnju.

Dokumentarac doživeo fijasko

Dokumentarac Melania, čiju produkciju potpisuje Bret Ratner, reditelj optuživan za seksualno uznemiravanje, već je proglašen velikim promašajem, i to pre zvanične svetske distribucije.



Dokumentarni film "Melanija" prati 20 dana iz života Melanije, od Trumpove predsedničke kampanje 2025. do Dana inauguracije.

Ukupni troškovi produkcije i promocije filma navodno su dostigli čak 75 miliona dolara, ali interesovanje publike je kako prenose američki mediji minimalno.

