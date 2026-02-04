da li ste znali?

Bed Bani neće biti plaćen za nastup na Superboulu

Nakon što je osvojio Gremi nagradu za najbolji album urbane muzike, Bed Bani će 8. februara nastupiti na velikoj bini tokom poluvremena Superboula.

Njegov nastup biće održan uprkos kritikama bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa i najavi alternativnog šou-programa u organizaciji konzervativnog udruženja Tjurning Point Ju-Es-Ej. Tramp je takođe poručio da će bojkotovati utakmicu, kao razlog navodeći izbor izvođača - Bad Banija za poluvreme i Grin Dej za nastup pre utakmice, jer su ga obojica ranije javno kritikovali.

Nastupi tokom poluvremena Superboula već se dugo smatraju jednim od najiščekivanijih delova utakmice i svake godine privlače stotine miliona gledalaca širom sveta. Ipak, mnoge zanima - koliko su ovakvi nastupi zapravo plaćeni?

Da li će Bad Bani biti plaćen za nastup?

Ukratko - ne. Bad Bani za svoj nastup na Super Boulu neće dobiti honorar, bar ne direktno od En-Ef-Ela.

Naime, Nacionalna fudbalska liga ne isplaćuje naknade glavnim izvođačima, već pokriva troškove produkcije, logistike i putovanja. Umetnici dobijaju simboličan iznos prema sindikalnoj tarifi, ali je ta suma zanemarljiva u poređenju sa honorarima za samostalne koncerte.

Zašto onda umetnici nastupaju besplatno?

Bed Bani, Gremi 2026 Foto: Emma McIntyre / Getty images / Profimedia

Nastup na Superboulu smatra se izuzetno vrednom marketinškom prilikom jer dopire do ogromne globalne publike. Prema podacima Forbsa, prošlogodišnji nastup Kendrika Lamara u proseku je pratilo 133.5 miliona gledalaca, dok je na Jutjubu zabeležio više od 150 miliona pregleda. Nakon utakmice, slušanje njegovih pesama na muzičkim servisima značajno je poraslo, a prodaja albuma i ulaznica za koncerte zabeležila je primetan rast.

