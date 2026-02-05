Melanija Tramp izignorisala pitanje o Epstajnovoj bliskoj saradnici: Novinar "pritisnuo" prvu damu, pa nastao muk
Prva dama Sjedinjenih Američkih Država suočila se s neprijatnim pitanjima novinara tokom događaja u Beloj kući, organizovanog u čast oslobođenih američko-izraelskih talaca.
Priča o Kitu Sigelu i Avivi
Kit Sigel zarobljen je tokom napada koji je 7. oktobra 2023. predvodio Hamas i bio je zatočen više od 480 dana, pre nego što je oslobođen prošle godine. Aviva je takođe bila među taocima, a oslobođena je tokom kratkotrajnog primirja u novembru 2023. godine.
Fokus novinara skrenut na Gislejn Maksvel
Iako je susret s novinarima trebalo da bude usmeren na iskustva oslobođenih talaca, pitanja su se ubrzo preusmerila na temu tretmana Gislejn Maksvel u zatvoru, o čemu Melanija Tramp nije želela da govori, piše Juniled.
Maksvel je 2021. godine osuđena zbog trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja, nakon što je pomagala Džefriju Epstajnu u pronalaženju i vrbovanju žrtava. Osuđena je na 20 godina zatvora, a kaznu je služila u saveznom zatvoru niske bezbednosti u Brajanju, u saveznoj državi Teksas.
Navodni povlašćeni tretman u zatvoru
Uzbunjivači su tvrdili da je tokom izdržavanja kazne imala povlašćen tretman, uključujući pristup rekreativnim zonama van uobičajenog vremena, dostavljanje posebno pripremljenih obroka u ćeliju, kao i korišćenje "posebnog ograđenog prostora za posetioce, uz razne grickalice i osveženja za goste".
Pojavili su se i izveštaji, na koje su ukazali demokrate iz Odbora za pravosuđe Predstavničkog doma, da joj je jednom prilikom bilo dozvoljeno da se igra sa štenetom, što je dodatno podstaklo rasprave o navodnim privilegijama.
Pitanje koje je Melanija odbila da komentariše
"Mnoge preživele Epstajnove žrtve traže da se Gislejn Maksvel premesti u zatvor visoke bezbednosti. Znate li zašto se to nije dogodilo?“, upitao je jedan novinar prvu damu.
U galeriji pogledajte fotografije Melanije Tramp na premijeri njenog dokumentarca:
Melanija je odbila da odgovori i pokušala da vrati fokus na povod okupljanja.
"Ovde slavimo oslobađanje i život ove dve neverovatne osobe, pa odajmo počast tome", poručila je.
Spominjanje dokumentarnog filma
Tokom susreta, Melanija Tramp je pomenula i svoj nedavno objavljeni dokumentarni film.
"Nakon što je Aviva oslobođena, pozvala me je i poželela da me vidi. Dogovorile smo susret u Njujorku“, rekla je. „Bio je to emotivan sastanak, snimljen kamerom i može se videti u mom filmu ‘Melanija’.“
Optužbe za promociju tokom zvaničnog događaja
Ubrzo je usledilo novo pitanje - da li je primereno pominjati dokumentarac studija Amazon Em-Dži-Em, čija je produkcija navodno vredna 75 miliona dolara, tokom zvaničnog događaja u Beloj kući. To je izazvalo glasno negodovanje dela prisutnih, na šta je Melanija kratko odgovorila:
"Ovo nije promocija. Ovde slavimo oslobađanje talaca, Avive i Kita. Bili su u Vašingtonu, pozvali su me i rekli da bi želeli da me zagrle i zahvale mi. Zato smo ovde. Ovo nema nikakve veze s promocijom", zaključila je Melanija Tramp.
(Kurir.rs/Tportal)
