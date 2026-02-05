Melanija Tramp na premijeri filma u Tramp Kenedi centru u Vašingtonu

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država suočila se s neprijatnim pitanjima novinara tokom događaja u Beloj kući, organizovanog u čast oslobođenih američko-izraelskih talaca.

Priča o Kitu Sigelu i Avivi

Kit Sigel zarobljen je tokom napada koji je 7. oktobra 2023. predvodio Hamas i bio je zatočen više od 480 dana, pre nego što je oslobođen prošle godine. Aviva je takođe bila među taocima, a oslobođena je tokom kratkotrajnog primirja u novembru 2023. godine.

Fokus novinara skrenut na Gislejn Maksvel

Iako je susret s novinarima trebalo da bude usmeren na iskustva oslobođenih talaca, pitanja su se ubrzo preusmerila na temu tretmana Gislejn Maksvel u zatvoru, o čemu Melanija Tramp nije želela da govori, piše Juniled.

Maksvel je 2021. godine osuđena zbog trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja, nakon što je pomagala Džefriju Epstajnu u pronalaženju i vrbovanju žrtava. Osuđena je na 20 godina zatvora, a kaznu je služila u saveznom zatvoru niske bezbednosti u Brajanju, u saveznoj državi Teksas.

Navodni povlašćeni tretman u zatvoru

Uzbunjivači su tvrdili da je tokom izdržavanja kazne imala povlašćen tretman, uključujući pristup rekreativnim zonama van uobičajenog vremena, dostavljanje posebno pripremljenih obroka u ćeliju, kao i korišćenje "posebnog ograđenog prostora za posetioce, uz razne grickalice i osveženja za goste".

Pojavili su se i izveštaji, na koje su ukazali demokrate iz Odbora za pravosuđe Predstavničkog doma, da joj je jednom prilikom bilo dozvoljeno da se igra sa štenetom, što je dodatno podstaklo rasprave o navodnim privilegijama.

Pitanje koje je Melanija odbila da komentariše

"Mnoge preživele Epstajnove žrtve traže da se Gislejn Maksvel premesti u zatvor visoke bezbednosti. Znate li zašto se to nije dogodilo?“, upitao je jedan novinar prvu damu.

U galeriji pogledajte fotografije Melanije Tramp na premijeri njenog dokumentarca:

Melanija Tramp na premijeri filma u Tramp Kenedi centru u Vašingtonu

Melanija je odbila da odgovori i pokušala da vrati fokus na povod okupljanja.

"Ovde slavimo oslobađanje i život ove dve neverovatne osobe, pa odajmo počast tome", poručila je.

Spominjanje dokumentarnog filma

Tokom susreta, Melanija Tramp je pomenula i svoj nedavno objavljeni dokumentarni film.

"Nakon što je Aviva oslobođena, pozvala me je i poželela da me vidi. Dogovorile smo susret u Njujorku“, rekla je. „Bio je to emotivan sastanak, snimljen kamerom i može se videti u mom filmu ‘Melanija’.“

Optužbe za promociju tokom zvaničnog događaja

Melanija Tramp na premijeri filma u Tramp Kenedi centru u Vašingtonu Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Ubrzo je usledilo novo pitanje - da li je primereno pominjati dokumentarac studija Amazon Em-Dži-Em, čija je produkcija navodno vredna 75 miliona dolara, tokom zvaničnog događaja u Beloj kući. To je izazvalo glasno negodovanje dela prisutnih, na šta je Melanija kratko odgovorila:

"Ovo nije promocija. Ovde slavimo oslobađanje talaca, Avive i Kita. Bili su u Vašingtonu, pozvali su me i rekli da bi želeli da me zagrle i zahvale mi. Zato smo ovde. Ovo nema nikakve veze s promocijom", zaključila je Melanija Tramp.

