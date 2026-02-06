Slušaj vest

Kultna muzičarka Selin Dion, izvođačica hitova poput "My Heart Will Go On" i "All by Myself", već se godinama bori sa zdravstvenim problemima, tačnije sa sindromom ukočene osobe koji joj je dijagnostikovan 2022. godine. Od tada je pevačica uzela pauzu od karijere i često podiže svest o svom stanju.

Svoju borbu prikazala je u dokumentarcu "Ja sam: Selin Dion", koji je izašao 2024. godine. U dokumentarac su uključene i snimke njenih napada. Jedna takva scena ovih dana ponovo se deli društvenim mrežama, a u njoj Djon leži uplakana, dok joj se telo nekontrolisano trese, a lice grči. Dok muzičarka jauče, lekari joj pružaju pomoć i utehu.

Nastupi uprkos bolesti

Uprkos okrutnoj bolesti, Dion je uspela da nastupi na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu, gde je otpevala klasik Edit Piaf "L‘Hymne à l‘Amour", a nekoliko puta pojavila se i na javnim događanjima. Video koji se ovih dana proširio na mreži X (bivši Twitter) podsetio je njene obožavaoce na njenu hrabrost u najtežim trenucima.

"Ta scena je apsolutno srceparajuća, ali pokazuje njenu neverovatnu snagu i ranjivost. Deleći ove sirove, bolne trenutke, ona daje glas svima koji se bore sa retkim stanjima. Oduvek je bila legenda zbog svog glasa, a sada je heroj zbog svoje hrabrosti. Šaljem joj puno ljubavi i isceljujuće energije", napisala je jedna obožavateljka, dok je drugi fan dodao:

"Selinina snaga u deljenju svog putovanja istovremeno je inspirativna i srceparajuća. Njena otpornost isijava, podsećajući nas na moć ranjivosti suočene sa nedaćama."

Sindrom ukočene osobe

Sindrom ukočene osobe je redak autoimuni neurološki poremećaj koji izaziva ukočenost mišića i bolne grčeve. Utiče na motoričku funkciju, a u težim slučajevima može ograničiti kretanje i izazvati opasne epizode spazama. Dion je o svojoj dijagnozi progovorila pre četiri godine i rekla da je u njenom slučaju bolest napredovala, zbog čega ima poteškoća i sa najjednostavnijim svakodnevnim aktivnostima.

Prošle godine pevačica je otkrila da je u svom domu postavila SOS dugmad kao dodatnu sigurnosnu meru, u slučaju da joj se stanje iznenada pogorša. Navela je i da su njeni 15-godišnji sinovi - Edi i Nelson - upoznati sa postupcima ako joj bude potrebna hitna podrška.

"Imamo SOS dugmad u kući i oni znaju kako me okrenuti na bok. Ideja nije bila da ih uplašim, nego da razumeju šta da urade ako mi zatreba pomoć", rekla je ona.

Muzička karijera i dostignuća

Selin Dion je jedna od najprodavanijih muzičarki svih vremena, sa više od 200 miliona prodatih albuma širom sveta. Njen hit "My Heart Will Go On", soundtrack za film "Titanik" iz 1997., postao je globalni fenomen i osvojio Oskara, Zlatni Globus i četiri Gremi nagrade.

