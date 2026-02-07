Slušaj vest

Amazon je povukao dokumentarac "Melanija"iz bioskopa u Oregonu, nakon što su se na natpisu na njegovoj nadstrešnici pojavile šale o filmu, uključujući: "Da li Melanija nosi Pradu? Saznajte u petak!"

Kako prenosi "New York Post", iz Lake Theatera & Cafea u Lejk Osvigu rekli su da su izvršni direktori Amazona bili besni zbog natpisa, na kom je pisalo još i: "Da biste pobedili svog neprijatelja, morate da ga poznajete. Melanija počinje u petak", što je referenca na Sun Cuovo "Umeće ratovanja".

"Dobili smo poziv da su direktori bili uznemireni zbog načina na koji je naš natpis oglašavao njihov film, te da će, po njima, nedelja biti poslednji dan prikazivanja", napisali su na Instagramu.

Menadžer Džordan Peri je za The Oregonian rekao da je bioskop primio poziv od Amazona da povuku film zbog duhovitog natpisa.

"Studio nije bio srećan i/ili nije cenio moj pristup promociji njihovog filma našoj publici", poručio je on. Dodao je i da nije u sasvim uznemiren povlačenjem filma, napomenuvši da su primili "bezbroj i-mejlova, glasovnih poruka i recenzija na Guglu i Jelpu" u kojima su se ljudi pitali zašto su "puštali Melaniju" ili izražavali "prezir prema našem omalovažavanju nje".

Bioskop je, kako prikazuje fotografija objavljena na društvenim mrežama, kasnije promenio natpis u: "Amazon je zvao. Naš plakat ih je naljutio. Sve projekcije ‘Melanije‘ su otkazane. Umesto toga, pokažite svoju podršku Whole Foodsu. Pridružite se Amazon Primeu za besplatnu dvodnevnu dostavu." Inače, Amazon je vlasnik lanca supermarketa Whole Foods.

Peri se kasnije oglasio putem objave na blogu, gde je napisao da je odluka o prikazivanju "Melanije" bila namenjena da "bude smešna" tokom tihe nedelje za filmove. "Dakle, da popunimo ekran, zašto ne bismo uzeli ovaj neopisivi komad taštine od supruge trenutnog predsednika? Ne bi li bilo eksponencijalno čudnije, do te mere da bi bilo smešno, prikazati ‘Melaniju‘ ovde, u vašem očito anti-establišmentskom, povremeno problematičnom bioskopu iz komšiluka?", napisao je on.

Inače, Amazon MGM Studios je 2025. godine kupio prava na produkciju i distribuciju filma, koji je režirao Bret Ratner, za 40 miliona dolara.

