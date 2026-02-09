Slušaj vest

Princ Abdul Matin od Bruneja i njegova supruga, princeza Aniša Rosna binti Adam, dočekali su svoje prvo dete, devojčicu, u nedelju, 8. februara 2026. godine, u 8:50 časova, javio je nacionalni emiter RTB.

Zvanično saopštenje i proslava

RTB je objavio vest na svom Instagram nalogu, pozivajući se na saopštenje iz sultanskog kabineta. Rođenje je obeleženo tradicionalnom paljbom od 17 topova ispaljenim na imanju palate Istana Nurul Iman, što je tradicija u brunejskoj kraljevskoj porodici.

Vest o novoj bebi u oktobru

Vest o novoj bebi dolazi nakon što su princ Matin i princeza Aniša u oktobru objavili da očekuju svoje prvo dete. Podelili su crno-belu fotografiju sebe držeći se za ruke sa svog balkona na Instagramu. Princeza je fotografisana u lepršavoj beloj haljini, držeći svoj trudnički stomak. Princ je napisao pored fotografije:

„A onda nas je bilo troje.“

Devojčica nije u redu za presto

Iako je rođenje devojčice velika radost za porodicu, prema brunejskom ustavu i pravilima nasleđivanja, samo muškarac, musliman i direktni muški potomak mogu naslediti presto.

Pogledajte u galeriji fotografije sa venčanja:

1/5 Vidi galeriju Aniša Isa Kalebić i Abdul Matin na venčanju Foto: Balkis Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia, MOHD RASFAN / AFP / Profimedia, IQBAL DATO HJ SELAMAT / AFP / Profimedia

Princ Matin je peti sin sultana, tako da je iza nekoliko muških rođaka u redu za presto. Ispred njega su:

Prestolonaslednik Al-Muhtadi Bilah,

Njegovi sinovi, princ Abdul Muntakim i princ Muhamed Ajman,

Matinov stariji brat, princ Abdul Malik. Ko je princeza Aniša?

Aniša je detinjstvo provela u Engleskoj, a nakon studija je pokrenula modni brend i sada je vlasnica kompanije za proizvodnju svile, kao i turističke agencije.

Ona je unuka jednog od savetnika sultana Bruneja, dok je njen brat Danial dugogodišnji prijatelj princa Abdula. Princeza ima hrvatsko poreklo preko svog oca Ivice, koji je rođen u Zagrebu, sa korenima na ostrvima Šolta i Čiovo.

Video: Princ Vilijam i Rouz