Nakon trijumfa grupe Lelek na Dori, Hrvatska je nakratko zabeležila blagi porast klađenja na Evroviziju. Međutim, euforija nije dugo trajala - jutro nakon proglašenja pobednika usledio je pad.

Sa pesmom „Andromeda“, grupa Lelek se trenutno nalazi na 20. mestu na listama kladionica za Evroviziju, sa procenjenih dva procenta šansi za ukupnu pobedu. Ovo je dva mesta niže nego u prethodnih nekoliko dana, kada je Hrvatska držala 18. mesto, piše Večernji.hr.

Ovakve oscilacije pokazuju koliko su promenljive prognoze u ranim fazama takmičenja i koliko brzo reaguju na utiske publike, komentare navijača i analize stručnjaka.

Finska zauzima prvo mesto, Izrael odmah iza

U međuvremenu, došlo je i do promena na samom vrhu liste favorita kladionica. Finska sada drži prvo mesto, dok je Izrael na drugom.

Odmah iza njih su Grčka, Švedska i Italija, koje se trenutno smatraju najozbiljnijim kandidatima za pobedu.

Na šestom mestu je Ukrajina, zemlja koja je poslednjih godina gotovo uvek bila među favoritima i sigurnim finalistima.

Srbija, koja i dalje nije izabrala kandidata za Evroviziju se trenutno nalazi na 25. mestu.

Crna Gora i dalje na dnu

Kada je reč o dnu tabele, nema promena. Crna Gora i dalje zauzima poslednju poziciju, kojoj kladionice trenutno daju najmanje šanse za visok plasman na ovogodišnjem takmičenju za pesmu Evrovizije.

Pesmu komponovala Zorja Pajić

Muziku za pobedničku numeru komponovala je naša pevačica i muzička umetnica Zorja Pajić, publici poznatija kao Zorja. Iako je dva puta pokušala da dođe do plasmana na srpsku Pesma za Evroviziju, ovog puta njen autorski rad stiže pravo na evrovizijsku scenu – i to kao deo hrvatske delegacije.

