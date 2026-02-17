Slušaj vest

Britansku monarhiju potresaju nova otkrića iz dokumentacije povezane sa Džefrijem Epstajnom. U najnovije objavljenim spisima navodi se da je bivši princ Endrju slao božićnu čestitku osuđenom seksualnom prestupniku, uz koju je priložio fotografiju svojih ćerki, princeza Beatris i Evgenije.

Čestitka posle navodnog prekida kontakta

Dodatnu težinu čitavoj priči daje činjenica da ječestitka poslata godinu dana nakon što je Endrju javno tvrdio da je prekinuo sve veze sa Epstajnom. Uz prazničnu poruku, u kojoj mu je poželeo "mnogo radosti i sreće", našla se i porodična fotografija njegovih naslednica.

Milioni stranica dokumenata

U javnost je dospelo više od tri miliona stranica materijala u vezi sa slučajem Džefrija Epstajna. Najnoviji set uključuje razmenu imejlova, preko 2.000 video-snimaka i oko 180.000 fotografija. Među tim dokazima nalaze se i slike princa Endrjua u društvu mladih devojaka, kao i podaci o njihovoj komunikaciji, uprkos njegovim ranijim negiranjima bliskog odnosa.

Smrt u zatvoru i šira lista imena

Džefri Epstajn pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji na Menhetnu u avgustu 2019. godine, nedugo nakon hapšenja zbog optužbi za trgovinu seksualnim uslugama. U najnovijim dokumentima pominju se i brojna poznata imena, ali samo navođenje u spisima ne znači automatski da su te osobe učestvovale u bilo kakvim nezakonitim radnjama.

