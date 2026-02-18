Slušaj vest

Predsednik Donald Tramp ostao je bez reči kada su ga novinari upitali da li je supruzi, prvoj dami Melaniji Tramp, kupio poklon za Dan zaljubljenih.

Tramp i Melanija vraćali su se u ponedeljak uveče u Vašington iz svog luksuznog odmarališta Mar-a-Lago, gde su proveli vikend. Tokom neformalnog razgovora sa novinarima u predsedničkom avionu, jedno pitanje izazvalo je vidnu nelagodu.

„Da li ste nešto uradili za Dan zaljubljenih? Da li ste joj kupili cveće?“, upitao je reporter.

Predsednik je najpre delovao kao da nije čuo pitanje. „Molim?“, uzvratio je.

Kada je novinar ponovio pitanje, Tramp se nasmejao, napravio grimasu i kratko odbrusio: „Bolje da vam to ne kažem. Doviđenja svima. To je najteže pitanje.“

Umesto poklona – pohvale za film i humanitarni rad

Odmah potom promenio je temu i počeo da govori o uspehu filma svoje supruge.

„Ponosan sam što je njen film tako uspešan. To je ogroman hit“, rekao je predsednik, a zatim naglasio Melanijin angažman u radu sa decom pogođenom ratom između Russia i Ukraine.

„Radi izuzetno važne stvari. Mislim da ćete na kraju videti da će ostati upamćena kao jedna od zaista velikih prvih dama, kada se sagleda sve što čini u vezi sa Rusijom i Ukrajinom. Obavila je sjajan posao, veoma naporno radi“, poručio je Tramp.

