Slušaj vest

Predsednik Donald Tramp ostao je bez reči kada su ga novinari upitali da li je supruzi, prvoj dami Melaniji Tramp, kupio poklon za Dan zaljubljenih.

Tramp i Melanija vraćali su se u ponedeljak uveče u Vašington iz svog luksuznog odmarališta Mar-a-Lago, gde su proveli vikend. Tokom neformalnog razgovora sa novinarima u predsedničkom avionu, jedno pitanje izazvalo je vidnu nelagodu.

Pogledajte u galeriji prve modne fotografije Melanije Tramp:

Prve fotografije Melanije Tramp napravio je Stane Jerko, koji ju je fotografisao kada je imala svega 16. godina. Foto: Zorana Jeftić, Zorana Jeftić, Ustupljene fotografije, Stanislav Stane Jerko

„Da li ste nešto uradili za Dan zaljubljenih? Da li ste joj kupili cveće?“, upitao je reporter.

Predsednik je najpre delovao kao da nije čuo pitanje. „Molim?“, uzvratio je.

Kada je novinar ponovio pitanje, Tramp se nasmejao, napravio grimasu i kratko odbrusio: „Bolje da vam to ne kažem. Doviđenja svima. To je najteže pitanje.“

Umesto poklona – pohvale za film i humanitarni rad

Odmah potom promenio je temu i počeo da govori o uspehu filma svoje supruge.

Pogledajte u galeriji fotografije sa premijere filma "Melanija":

Melanija Tramp na premijeri filma u Tramp Kenedi centru u Vašingtonu Foto: AdMedia / MediaPunch / Stringershub Inc. / Profimedia, Andrew Leyden / Zuma Press / Profimedia

„Ponosan sam što je njen film tako uspešan. To je ogroman hit“, rekao je predsednik, a zatim naglasio Melanijin angažman u radu sa decom pogođenom ratom između Russia i Ukraine.

„Radi izuzetno važne stvari. Mislim da ćete na kraju videti da će ostati upamćena kao jedna od zaista velikih prvih dama, kada se sagleda sve što čini u vezi sa Rusijom i Ukrajinom. Obavila je sjajan posao, veoma naporno radi“, poručio je Tramp.

Ne propustitePop kulturaMelanija otkrila čime ju je Donald osvojio, velika razlika u godinama nije joj smetala: "Bio je uspešan..."
profimedia-0426928008.jpg
Pop kulturaMelanija Tramp u najužoj haljini na svetu došla na novogodišnju proslavu: Dekolte u prvom planu, a ona sija kao milion dolara
Melanija Tramp u smaragdnoj haljini Elija Saba na državnoj večeri
Pop kulturaOca Melanije Tramp jurila UDBA: Spavao u Beloj kući, samo dve godine je stariji od Donalda, a sada obrće milione (FOTO)
Donald Tramp, Mlenaija Tramp i Viktor Knavs
PlanetaOVAKO JE TRAMP ZVAO MELANIJU U PREPISCI SA EPSTAJNOM: Prva dama Amerike se dopisivala sa Gislejn Maksvel, za nju je bila SLATKIŠ! Novi detalji
Gislejn Maksvel Donald Tramp Melanija Tramp Džefri Epstajn
Pop kulturaMelanija Tramp objavila snimak intimnog razgovora s Donaldom u zlatnom kupatilu: Evo šta se krije iza fasade savršene prve dame
Donald Tramp i Melanija Tramp

 Video: Mračna tajna Melanije i Donalda Trampa

Ovo je mračna tajna Melanije i Donalda Trampa Izvor: Kurir teleivizija