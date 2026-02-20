Slušaj vest

Prva dama Melanija Tramp iznenadila je javnost svojim izborom da nosi naočare za sunce u potpunom mraku dok se vraćala u Vašington.

Melanija sa naočarima noću

Melanija (55) je viđena kako izlazi iz Er Fors 1 na putu od Floride do zajedničke baze Endruz, noseći dugačak kaput, kožne rukavice, visoke čizme i naočare za sunce – neobičan izbor s obzirom na to da je bio potpuno mrak.

Pogledajte u galeriji fotografije:

Melanija Tramp sa naočarima za sunce u mraku

Prva dama je sišla niz stepenice pre nego što se ukrcala u helikopter Marin 1, a fotografije pokazuju da su joj naočare i dalje bile na licu tokom celog leta. Nije jasno da li ih je kasnije skinula.

Bura na mrežama

Lavina reakcija je pokrenula na X platformi, a mnogi su se pitali isto: zašto naočare za sunce noću. Neki su to nazvali skandaloznim, drugi su se rugali i pisali da izgleda smešno, a bilo je i psovki i upitnika poput „šta dođavola“.

„Stvarno, naočare za sunce noću? To je skandalozno“, napisao je jedan korisnik na X platformi. Drugi je dodao: „Izgleda smešno sa tim prokletim naočarama za sunce noću. Zaista su posebne.“

„Zašto nosi naočare za sunce noću??“, pitao je treći, dok je jedan korisnik komentarisao: „Možda bi trebalo da skine te naočare za sunce, mislim, šta dođavola????“

Pogledajte fotografije Melanije Tramp sa premijere njenog filma:

Melanija Tramp na premijeri filma u Tramp Kenedi centru u Vašingtonu

Donald Tramp se šali i hvali Melanijin film

Tokom leta, predsednik Donald Tramp je u šali prokomentarisao da je u avionu bila „filmska zvezda“, misleći na Melaniju. Kada su ga pitali o Danu zaljubljenih i cveću, Tramp je izbegao odgovor:

- Radije vam ne bih rekao, zbogom svima - rekao je uz smeh.

Umesto toga, počeo je da promoviše Melanijin film:

- Ponosan sam što je njen film tako uspešan. To je veliki hit i ona je uradila dobar posao - rekao je.

Pogledajte u galeriji još jednu scenu kada je Melanija nosila naočare u mrklom mraku:

Melanija Tramp sa naočarima po mraku raspršila teorije zavere o njenoj dvojnici

- Ona radi veoma važan posao. Mislim da će je pamtiti kao jednu od zaista sjajnih prvih dama, gledajući šta radi sa Rusijom, Ukrajinom i mnogim drugim stvarima. Uradila je dobar posao i veoma vredno radi - dodao je Tramp.

Međutim, tvrdnja da je film uspešan nije sasvim tačna. Dokumentarac je u početku dobro prošao na blagajnama, ali je pretrpeo veliki pad u trećoj nedelji. Film je ukupno zaradio više od 15,4 miliona dolara, dok je Amazon uložio 75 miliona dolara u produkciju i promociju.

