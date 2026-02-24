Večeras je prvo polufinale Pesme za Evroviziju 2026: Evo gde možete da pratite prenos uživo i kojih 12 takmičara će se predstaviti
Prvo polufinalno veče festivala Pesma za Evroviziju 2026 održava se večeras od 21 čas na Radio-televizija Srbije, a atmosfera pred takmičenje dostiže vrhunac. Učesnici su intenzivno radili na scenografiji, koreografiji i vokalnim interpretacijama, s ciljem da izbore mesto u finalu i priliku da predstavljaju Srbiju u Beču.
U dva polufinala, 24. i 26. februara, predstaviće se po 12 kompozicija, dok će po sedam najboljih iz svake večeri obezbediti plasman u veliko finale.
Kada je finale i gde gledati prenos?
Veliko finale zakazano je za subotu, 28. februara, od 21 čas, uz direktan prenos na RTS-u, kao i na platformama RTS Planeta, RTS Zvuk i zvaničnom Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije.
Pobednika festivala, po već ustaljenom principu glasanja (50% publika – 50% stručni žiri), očekuje nastup na Pesma Evrovizije 2026, koja će biti održana 12, 14. i 16. maja u Beč.
Spisak učesnika – prvo polufinale
Večerašnje polufinale donosi žanrovsku raznolikost – od modernog popa i alternativnog zvuka do etno motiva i klupskih ritmova. Takođe, očekuju nas i veterani sa PZE, kao što su Zejna, Mirna Radulović i Saška Janković ali i oni koje smo dugo priželjkivali da stanu na scenu.
Veliku pažnju privlači grupa Kosmos Trip koja nastupa pod rednim brojem 2, budćući da je jedan od članova i Luka Maksimović, odnosno Ljubiša Preletačević Beli. Takođe, jedan od favorita večeras je i Zejna.
Ostaje da vidimo kojih sedam kompozicija će osvojiti publiku i žiri i obezbediti plasman u završnicu. U nastavku je kompletan redosled nastupa prve polufinalne večeri:
1. MIRNA – „Omaja“
Muzika: Mladen Stojanović
Tekst: Bojana Vunturišević, Đorđe Živadinović Grgur
Aranžman: Mladen Stojanović, Ljubiša Stojanović
2. Kosmos trip – „Sve je u redu“
Muzika: Pavle Đurić, Luka Maksimović
Tekst: Luka Maksimović, Pavle Đurić
Aranžman: Kosmos trip
3. Iva Grujin – „Otkrivam sebe“
Muzika: Nemanja Antonić, Nikola Lazić
Tekst: Iva Grujin, Nikola Lazić
Aranžman: Nemanja Antonić
4. Eegor – „Klaber“
Muzika: Igor Mišković, Jovan Antić
Tekst: Igor Mišković
Aranžman: Igor Mišković, Jovan Antić
5. Makao – „Daj nam svet“
Muzika: Nikola Knežević
Tekst: Nikola Knežević, Imad El-Aoudeh
Aranžman: Nikola Knežević, Ivan Mirković Bambi
6. Lores – „Unseen“
Muzika i tekst: Ruben Papian
Aranžman: Dragan Stupar, Ruben Papian
7. MANIVI – „Svaki dan“
Muzika i tekst: Ivana Vukmirović Manivi
Aranžman: Milan Bjelica, Petar Pupić
8. Bella – „Trampolina“
Muzika i tekst: Božidar Ristić, Pavle Kovačević
Aranžman: Božidar Ristić, Pavle Kovačević
9. YANX – „Srušio si sve“
Muzika i tekst: YANX
Aranžman: Relja Jakovljević Redži
10. Zejna – „Jugoslavija“
Muzika i tekst: Zejna, Marko Drežnjak
Aranžman: Marko Drežnjak, Zejna
11. Ana Mašulović – „Zavoli me“
Muzika: Dušan Alagić
Tekst: Radovan Dikanović
Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović
12. Đurđica – „Moma mala“
Muzika: Aleksa Petrović
Tekst: Đurđica Gojković
Aranžman: Aleksa Petrović, Đurđica Gojković
