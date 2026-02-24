Slušaj vest

Prvo polufinalno veče festivala Pesma za Evroviziju 2026 održava se večeras od 21 čas na Radio-televizija Srbije, a atmosfera pred takmičenje dostiže vrhunac. Učesnici su intenzivno radili na scenografiji, koreografiji i vokalnim interpretacijama, s ciljem da izbore mesto u finalu i priliku da predstavljaju Srbiju u Beču.

U dva polufinala, 24. i 26. februara, predstaviće se po 12 kompozicija, dok će po sedam najboljih iz svake večeri obezbediti plasman u veliko finale.

Kada je finale i gde gledati prenos?

Veliko finale zakazano je za subotu, 28. februara, od 21 čas, uz direktan prenos na RTS-u, kao i na platformama RTS Planeta, RTS Zvuk i zvaničnom Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije.

Ne propustitePop kulturaEvo šta kažu kladionice kome se smeši pobeda na PZE 2026: Jedna pesma se izdvaja pred početak
Screenshot 2026-02-21 161238.png

Pobednika festivala, po već ustaljenom principu glasanja (50% publika – 50% stručni žiri), očekuje nastup na Pesma Evrovizije 2026, koja će biti održana 12, 14. i 16. maja u Beč.

Spisak učesnika – prvo polufinale

Večerašnje polufinale donosi žanrovsku raznolikost – od modernog popa i alternativnog zvuka do etno motiva i klupskih ritmova. Takođe, očekuju nas i veterani sa PZE, kao što su Zejna, Mirna Radulović i Saška Janković ali i oni koje smo dugo priželjkivali da stanu na scenu.

Veliku pažnju privlači grupa Kosmos Trip koja nastupa pod rednim brojem 2, budćući da je jedan od članova i Luka Maksimović, odnosno Ljubiša Preletačević Beli. Takođe, jedan od favorita večeras je i Zejna.

Ostaje da vidimo kojih sedam kompozicija će osvojiti publiku i žiri i obezbediti plasman u završnicu. U nastavku je kompletan redosled nastupa prve polufinalne večeri:

Anketa

Da li pratite Pesmu za Evroviziju?

1. MIRNA – „Omaja“

Muzika: Mladen Stojanović
Tekst: Bojana Vunturišević, Đorđe Živadinović Grgur
Aranžman: Mladen Stojanović, Ljubiša Stojanović

2. Kosmos trip – „Sve je u redu“

Muzika: Pavle Đurić, Luka Maksimović
Tekst: Luka Maksimović, Pavle Đurić
Aranžman: Kosmos trip

3. Iva Grujin – „Otkrivam sebe“

Muzika: Nemanja Antonić, Nikola Lazić
Tekst: Iva Grujin, Nikola Lazić
Aranžman: Nemanja Antonić

4. Eegor – „Klaber“

Muzika: Igor Mišković, Jovan Antić
Tekst: Igor Mišković
Aranžman: Igor Mišković, Jovan Antić

5. Makao – „Daj nam svet“

Muzika: Nikola Knežević
Tekst: Nikola Knežević, Imad El-Aoudeh
Aranžman: Nikola Knežević, Ivan Mirković Bambi

6. Lores – „Unseen“

Muzika i tekst: Ruben Papian
Aranžman: Dragan Stupar, Ruben Papian

7. MANIVI – „Svaki dan“

Muzika i tekst: Ivana Vukmirović Manivi
Aranžman: Milan Bjelica, Petar Pupić

8. Bella – „Trampolina“

Muzika i tekst: Božidar Ristić, Pavle Kovačević
Aranžman: Božidar Ristić, Pavle Kovačević

9. YANX – „Srušio si sve“

Muzika i tekst: YANX
Aranžman: Relja Jakovljević Redži

10. Zejna – „Jugoslavija“

Muzika i tekst: Zejna, Marko Drežnjak
Aranžman: Marko Drežnjak, Zejna

11. Ana Mašulović – „Zavoli me“

Muzika: Dušan Alagić
Tekst: Radovan Dikanović
Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović

12. Đurđica – „Moma mala“

Muzika: Aleksa Petrović
Tekst: Đurđica Gojković
Aranžman: Aleksa Petrović, Đurđica Gojković

Ne propustitePop kulturaEvo šta kažu kladionice kome se smeši pobeda na PZE 2026: Jedna pesma se izdvaja pred početak
Screenshot 2026-02-21 161238.png
Pop kulturaOvako će izgledati scena PZE 2026: Srbija bira predstavnika za Evroviziju, poznati svi detalji
Screenshot 2026-02-21 161238.png
Pop kulturaSa krvavim rukama završio nastup, umalo upao u jamu od 3 metra: Šok ispovest učesnika PZE, evo kako bi slavio pobedu
Luka Živković
Pop kulturaUčesnica na PZE optužila RTS za nejednak tretman: Nastala drama, kolega je podržao, a evo u čemu je problem
Aleksandra Sekulić
Pop kulturaSkandal pred Evroviziju: Lažna država Kosovo preti diskavalifikacijom Srbije zbog pesme ove pevačice!
Evrovizija 2026, logo

 Video: Zejna odgovorila na prozivke o pesmi "Jugoslavija"

Zejna odgovorila na prozivke za pesmu Jugoslavija Izvor: MONDO/Marina Cvetković