Slušaj vest

Večeras je pod reflektorima počelo prvo polufinale takmičenja Pesma za Evroviziju 2026, a publiku širom zemlje vodiće harizmatične voditeljke Kristina Radenković i Dragana Kosjerina Perduv. Njihova pojava na sceni pravo je vizuelno uživanje, jer su večer obeležile elegancijom i šarmom.

 Stil i elegancija na sceni

  • Kristina Radenković zablistala je u crnom kompletu sa belim detaljima.
  • Dragana Kosjerina Perduv odabrala je belo odelo sa crnim detaljima, praveći savršen kontrast.

Obe su dugačku kosu ostavile raspuštenu, a njihov izgled u potpunosti je usklađen sa ovogodišnjim PZE logom, koji dominira crno-belim nijansama. Publika se slaže – izgledaju kao sa svetske scene.

Pogledajte u galeriji kako su izgledale:

Kristina Radenković i Dragana Kosjerina Perduv na prvom polufinalu PZE 2026 Foto: Printscreen/RTS

Crno-bela kombinacija – simbol elegancije

Crno-bela garderoba simbolizuje:

  • sofisticiranost i profesionalizam
  • spoj autoriteta crne i svečanoće bele
  • klasičnu eleganciju, idealnu za formalne događaje i poslovne prilike

Ova kombinacija naglašava siluetu, odiše kontrastom i uvek je u trendu, što je dodatno doprinelo glamuru vizuelnog identiteta takmičenja.

Anketa

Da li pratite Pesmu za Evroviziju?

Reakcije publike i društvenih mreža

Njihov stajling nije prošao nezapaženo – korisnici društvenih mreža pohvalili su savršeno uklopljen kontrast između crnog i belog, ocenjujući da dodatno podiže vizuelni utisak takmičenja. Ovo je odličan primer balansa između tradicije i savremenih modnih trendova.

Pratite uživo

Uživo blog prve polufinalne večeri možete pratiti OVDE

Ne propustitePop kulturaBivši kandidat za predsednika Srbije se takmiči večeras na PZE: Beli zagrmeo "Neka nameste da mi odemo u Beč"
Beli.jpg
Pop kulturaOvo su pravila glasanja na PZE 2026: Evo kako možete svog favorita da pošaljete u finale
25.02..2025 PZE ostalo GJ 07.jpg
Pop kulturaEvo gde uživo možete pratiti PZE 2026: Pored RTS, emitovaće se i na ovim kanalima
PZE 2026
Pop kulturaSrbija bira predstavnika za Evroviziju 2026: Bojana i Sofija oduševile na otvaranju prvog polufinala
pesma za evroviziju.jpg

 Video: Izjava Egor prvo polufinale PZE 2026

Izjava Eegor prvo polufinale PZE 2026 Izvor: Kurir