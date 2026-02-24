Voditeljke PZE izgledaju kao filmske dive: Evo šta simbolizuju njihova moćna crno-bela odela
Večeras je pod reflektorima počelo prvo polufinale takmičenja Pesma za Evroviziju 2026, a publiku širom zemlje vodiće harizmatične voditeljke Kristina Radenković i Dragana Kosjerina Perduv. Njihova pojava na sceni pravo je vizuelno uživanje, jer su večer obeležile elegancijom i šarmom.
Stil i elegancija na sceni
- Kristina Radenković zablistala je u crnom kompletu sa belim detaljima.
- Dragana Kosjerina Perduv odabrala je belo odelo sa crnim detaljima, praveći savršen kontrast.
Obe su dugačku kosu ostavile raspuštenu, a njihov izgled u potpunosti je usklađen sa ovogodišnjim PZE logom, koji dominira crno-belim nijansama. Publika se slaže – izgledaju kao sa svetske scene.
Pogledajte u galeriji kako su izgledale:
Crno-bela kombinacija – simbol elegancije
Crno-bela garderoba simbolizuje:
- sofisticiranost i profesionalizam
- spoj autoriteta crne i svečanoće bele
- klasičnu eleganciju, idealnu za formalne događaje i poslovne prilike
Ova kombinacija naglašava siluetu, odiše kontrastom i uvek je u trendu, što je dodatno doprinelo glamuru vizuelnog identiteta takmičenja.
Da li pratite Pesmu za Evroviziju?
Reakcije publike i društvenih mreža
Njihov stajling nije prošao nezapaženo – korisnici društvenih mreža pohvalili su savršeno uklopljen kontrast između crnog i belog, ocenjujući da dodatno podiže vizuelni utisak takmičenja. Ovo je odličan primer balansa između tradicije i savremenih modnih trendova.