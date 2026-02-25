Donald i Melanija Tramp na svečanoj večeri za guvernere u Vašingtonu

Donald Tramp i Melanija Tramp prisustvovali su svečanoj večeri za guvernere u Vašingtonu, gde je prva dama uspela da privuče svu pažnju. Melanija, koju mnogi smatraju modnom ikonom, našla se na meti kritika zbog odabranog stajlinga za ovu prestižnu priliku.

Srebrne pantalone i luksuzni brendovi

Javnosti se posebno nisu svidela njena odevna kombinacija, a najviše pažnje privukle su metalik srebrne pantalone luksuznog brenda Dolce & Gabbana, čija cena iznosi 2395 dolara.

Melanija je pantalone iskombinovala s crnom bluzom dugih rukava sa mašnom, takođe iz Dolce & Gabbana, vrednom 2245 dolara. Outfit je upotpunila visokim štiklama Kristijan Louboutin i velikim dijamantnim minđušama.

Kritike zbog kršenja "black-tie" kodeksa

Prva dama nije se pridržavala tradicionalnog dres-koda "black-tie", koji, prema Vogue, podrazumeva elegantne haljine do poda za ovakve događaje. Njeni izbori izazvali su lavinu komentara na društvenim mrežama, a neki od njih glase:

"Rekla sam ovo ranije, reći ću ponovno: neko mora da zameni njenog stilistu. "Black tie" ne znači da je spremna za diskoteku", "Neprimerno za ovakav događaj", "Ovaj autfit je upadljiv i kičast, definitivno nije "black-tie". Niti jedno od njih nema ukusa", "Izgleda kao da ide na piknik. Kakva sramota", "Iako izgleda predivno (kao i uvek), ja sam staromodna i preferiram haljine za određene događaje", neki su od komentara u nizu.

Podrška obožavalaca

Ipak, bilo je i onih koji su stali u njenu odbranu:

Donald i Melanija Tramp na svečanoj večeri za guvernere u Vašingtonu Foto: Al Drago / Getty images / Profimedia

"Melanija je jedinstvena osoba. Nosi ono što želi i voli ono što voli. Ne odeva se da bi impresionirala druge, već da bi se izrazila. Mislim da izgleda sjajno i ne bi mogla izgledati loše ni kad bi se potrudila", "Sviđa mi se što je odabrala pantalone za večeru. Predivne su, a ona se uvek dotera i dobro nosi sve što obuče", "Jako mi se sviđa ovaj autfit. Predivna je, kao i uvek", pisali su neki.

Ranije kritike zbog modnog odabira

Ovo nije prvi put da Melanija izaziva komentare zbog stajlinga. Pre nekoliko dana, ismejali su je zbog nošenja velikih, tamnih sunčanih naočara dok je silazila sa Air Force One noću, usred zime, što je mnoge zbunilo i navelo da se pitaju zašto su joj naočare potrebne u 23 sata.

