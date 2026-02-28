Slušaj vest

Glumica Lindzi Lohan pozirala je za naslovnicu arapskog izdanja časopisa Vogue, a u razgovoru za ovaj magazin progovorila je o svojoj karijeri i odrastanju pod budnim okom javnosti. Lohan je za naslovnicu pozirala na heliodromu hotela Jumeirah Burj Al Arab, dok se iza nje nazirao jedan od najlepših pogleda u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Glumica je nosila nekoliko elegantnih kombinacija, uključujući crveno odelo i pripijenu crnu haljinu uz dijamantnu ogrlicu i minđuše.

Lindzi je svoju karijeru započela još kao dete, a proslavila se 1998. godine ulogom bliznakinja u filmu "Zamka za roditelje". Kasnije je ostvarila uspehe u filmovima poput "Uvrnuti petak", "Kraljica škole" i "Opasne devojke". Međutim, njen život iza kulisa bio je mnogo teži.

Glumica je jedno vreme bila poznata po izlascima u noćne klubove, opijanju, a čak je bila i uhapšena. "Kad se danas osvrnem, pitam se: ‘Zašto me niko jednostavno nije izvukao odande, bolje me zaštitio?‘ Kao tinejdžer to ne znaš da uradiš sam", ispričala je Lohan.

Njen život se u poslednjih nekoliko godina promenio, posebno nakon što se 2014. godine preselila u Dubai. "S godinama dolazi i određena vrsta samopouzdanja... Kad sam bila mlađa, nije mi bilo prijatno da iznosim svoje mišljenje o liku koji glumim i učestvujem u procesu. A taj deo sada obožavam", poručila je glumica.

U Dubaiju je Lindzi upoznala Badera Šamasa, s kojim se 2022. godine venčala.

"Odlično funkcionišemo zajedno jer je on tako miran, a ja sam poput petarde. U sjajnoj smo ravnoteži", ispričala je glumica. Par je 2023. godine dobio sina Luaija, a nadaju se da će proširiti svoju porodicu.

Lohan je progovorila i o privatnosti i nedostatku paparaca. "Veliki je dašak svežeg vazduha da ne moraš previše da razmišljaš o svemu što radiš svake sekunde", poručila je.

