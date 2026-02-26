Drugo polufinale PZE 2026: "To je neumesno" Aleksandar potkačio Zejnu, raste tenzija pred nastupe
I u drugoj polufinalnoj večeri predstaviće se 12 kandidata, od kojih će njih sedmoro otići u veliko finale, koje će se održati 28. februara. Podsetimo, u prvom polufinalu publika i žiri su idabrali sedmoro najboljih.
Lu-ka u kostime uložio mnogo novca
Lu-ka, koji u drugom polufinalu nastupa pred rednim brojem 4 s pesmom "Veruj", u svoj i kostime plesača uložio je mnogo novca. Dizajnirala ih je čuvena modna dizajnerka Mia Mitanovski, a cena jednog kostima je 3.000 evra.
Lu-ka, inače, radi dva posla, a jedan od njih je prosveta.
- Voleo bih da pozdravim sva moja odeljenja kojima predajem i koji su mi velika podrška - poručio je.
Zona nije svesna da je jedan od favorita za pobedu na PZE
Sanja Aleksić, koja u drugom polufinalu izvodi pesmu "Čairi", pred nastup je izjavila da nije ispratila to da je visoko kotirana na kladionicama za pobednika PZE. Kaže da ne prati ništa, te da je fokusirana samo na nastup.
Dobila je savet od Princa od Vranja, koji nas je prošle godine predstavljao na Evroviziji. Zonin kostim predstavlja borbu jedne žene za samu sebe.
Aleksandar Radojević spreman da nastupi dva puta
Aleksandar Radojević će se prvi predstaviti u drugom polufinalu, a neposredno pred nastup je izjavio da je spreman da peva dva puta, ukoliko bude doživeo ono što je i Mirna Radulović u prvom polufinalu.
Podsetimo, Mirna Radulović je otvorila prvo polufinale, a zbog tehničkih problema je morala da nastupi još jednom.
Potkačio Zejnu
Aleksandar, koji se inače svojevremeno takmičio u Zvezdama Granda, za medije je pred nastup na PZE je prokomentarisao Zejninu izjavu da je u svoj performans uložila 10 hiljada evra.
- Bitnije je proći u finale. Pripremili smo odličan nastup. Prvi ću završiti, pa će tenzija spasti odmah. Teže je ovde nego u Zvezdama Granda, ipak ovde pevamo naše pesme, autorske. Žao mi je što Đurđica nije prošla iz prvog polufinala, mislio sam da će ona biti iznenađenje takmičenja. Svako je uložio mnogo, a ja sam uložio dovoljno, neću o ciframa, to je neumesno. Zejna je rekla da je uložila 10 hiljada evra? Ona ima pravo, ja imam pravo isto tako da ne kažem koliko sam dao.
Među takmičarima na PZE i sestra Ane Ivanović
Glumica i pevačica Milica Burazer nastupa večeras s pesmom "Svima vama treba mama", a zanimljiv detalj iz njenog privatnog života jeste to da joj je velika podrška u ovom takmičenju njena sestra od tetke,proslavljena teniserka Ana Ivanović.
Pravila glasanja na PZE 2026
Način izbora tokom sve tri večeri takmičenja uključuje glasove TV gledalaca (SMS poruke) i glasove stručnog žirija, od kojih se svaki vrednuje ravnomerno u odnosu 1:1, odnosno 50 odsto glasova od TV publike, a 50 odsto od stručnog žirija.
Glasanje žirija
Svaki član žirija dodeljuje poene za 10 od 12 kompozicija, po sledećem sistemu:
12 poena – 1. mesto
10 poena – 2. mesto
8 poena – 3. mesto
7 poena – 4. mesto
6 poena – 5. mesto
5 poena – 6. mesto
4 poena – 7. mesto
3 poena – 8. mesto
2 poena – 9. mesto
1 poen – 10. mesto
(9 i 11 poena se ne dodeljuju)
U slučaju istog broja poena, prednost ima kompozicija sa više viših ocena (više dvanaestica, zatim desetki itd.). Ako je i tada izjednačeno, odlučuje predsednik žirija.
Glasanje publike (SMS)
Publika glasa slanjem SMS poruka za jednu od izvedenih kompozicija.
Glasanje traje 15 minuta.
Sa jednog broja može se poslati najviše 20 poruka.
Poeni se dodeljuju po istom sistemu (12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1).
U slučaju izjednačenja po broju SMS glasova, prednost ima kompozicija koja je imala više glasova na desetominutnom preseku, a ako je i tada isto – na petominutnom preseku.
Konačni plasman – polufinale
Konačni rezultat dobija se sabiranjem poena žirija i publike.
U slučaju istog ukupnog broja poena, prednost ima kompozicija sa više poena publike.
U polufinalima se objavljuju samo imena finalista, bez objave plasmana i osvojenih poena. Detaljni rezultati biće objavljeni nakon finala na sajtu RTS-a.
Redosled nastupa u drugom polufinalu
I večeras ćemo, kao i u prvom polufinalu, videti 12 nastupa, i to ovim redosledom:
1. Aleksandar Radojević - Sudbina
2. Milica Burazer - Svima vama treba mama
3. Sanja Aleksić - Ko me proba
4. Lu-ka - Veruj
5. Jack Lupino - Adrenalin
6. Zona - Čairi
7. Brat Pelin - Fräulein
8. GemiNNi - Metar sreće
9. Avgust - Jabuka
10. Harem Girls x Ivana Krunić - Bom bom
11. Aleksandra Sekulić - Kule
12. Lavina - Kraj mene