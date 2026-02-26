Kristina Radenković u belom odelu sa dramatičnom čipkom, Dragana Kosjerina kao Barbi: Voditeljke oduševile stajlingom u drugom polufinalu PZE
Voditeljke drugog polufinala Pesme za Evroviziju 2026 Kristina Radenković i Dragana Kosjerina zablistale su u elegantnim odelima. Za razliku od kombinacije iz prvog polufinala, kada su bile u crno-belom, sada je odabir pao na belo i bebi roze.
Sva dešavanja drugog polufinala možete pratiti na nažem BLOGU.
Ovako izgledaju Kristina i Dragana:
Kristina je odabrala beli sako i bele pantalone sa efektnim čipkanim detaljima, dok je Dragana u bebi roze kombinaciji pokazala i svoju nežniju stranu.
Drugo polufinale Pesme za Evroviziju 2026 održava se večeras na prvom programu RTS, a na našem blogu uživo iz minuta u minut pratite dešavanja na velikoj sceni.
I u drugoj polufinalnoj večeri predstaviće se 12 kandidata, od kojih će njih sedmoro otići u veliko finale, koje će se održati 28. februara. Podsetimo, u prvom polufinalu publika i žiri su idabrali sedmoro najboljih.