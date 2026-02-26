Odlaže se prenos Pesme za Evroviziju: Evo kada počinje drugo polufinale, oglasio se RTS
Drugo polufinale Pesme za Evroviziju kasni sa početkom zbog prouženog trajanja utakmice Crvene zvezde i Lila koja je ušla u produžetke.
S obzirom na to da je prenos utakmice na RTS 1, neplanirano se odlaže prenos PZE 2026 o čemu se oglasio i RTS. Kako su poručili, muzički spektakl će početi odmah po završetku fudbalskog meča koji se održava na stadionu Rajko Mitić.
Ko su vaši favoriti druge polufinalne večeri PZE 2026?
Drugo polufinale Pesme za Evroviziju 2026 održava se večeras na prvom programu RTS, a na našem blogu uživo iz minuta u minut pratite dešavanja na velikoj sceni.
I u drugoj polufinalnoj večeri predstaviće se 12 kandidata, od kojih će njih sedmoro otići u veliko finale, koje će se održati 28. februara. Podsetimo, u prvom polufinalu publika i žiri su idabrali sedmoro najboljih.
Redosled nastupa u drugom polufinalu
I večeras ćemo, kao i u prvom polufinalu, videti 12 nastupa, i to ovim redosledom:
1. Aleksandar Radojević - Sudbina
2. Milica Burazer - Svima vama treba mama
3. Sanja Aleksić - Ko me proba
4. Lu-ka - Veruj
5. Jack Lupino - Adrenalin
6. Zona - Čairi
7. Brat Pelin - Fräulein
8. GemiNNi - Metar sreće
9. Avgust - Jabuka
10. Harem Girls x Ivana Krunić - Bom bom
11. Aleksandra Sekulić - Kule
12. Lavina - Kraj mene