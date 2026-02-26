Slušaj vest

Drugo polufinale Pesme za Evroviziju kasni sa početkom zbog prouženog trajanja utakmice Crvene zvezde i Lila koja je ušla u produžetke.

S obzirom na to da je prenos utakmice na RTS 1, neplanirano se odlaže prenos PZE 2026 o čemu se oglasio i RTS. Kako su poručili, muzički spektakl će početi odmah po završetku fudbalskog meča koji se održava na stadionu Rajko Mitić.

Anketa Ko su vaši favoriti druge polufinalne večeri PZE 2026? Brat Pelin - Fräulein 27.4% Harem Girls x Ivana - Bom Bom 15.66% Zona - Čairi 14.95% LAVINA - Kraj mene 12.46% LU-KA - Veruj 6.76% Jack Lupino - Adrenalin 4.27% Milica Burazer - Svima vama treba mama 3.91% Aleksandra Sekulić - Kule 3.56% Aleksandar - Sudbina 3.2% Sanja Aleksić - Ko me proba 3.2% Geminni - Metar sreće 2.49% Avgust - Jabuka 2.14%

Drugo polufinale Pesme za Evroviziju 2026 održava se večeras na prvom programu RTS, a na našem blogu uživo iz minuta u minut pratite dešavanja na velikoj sceni.

I u drugoj polufinalnoj večeri predstaviće se 12 kandidata, od kojih će njih sedmoro otići u veliko finale, koje će se održati 28. februara. Podsetimo, u prvom polufinalu publika i žiri su idabrali sedmoro najboljih.

Foto: Printscreen/Instagram/eurovisionserbia_official

Redosled nastupa u drugom polufinalu

I večeras ćemo, kao i u prvom polufinalu, videti 12 nastupa, i to ovim redosledom:

1. Aleksandar Radojević - Sudbina

2. Milica Burazer - Svima vama treba mama

3. Sanja Aleksić - Ko me proba

4. Lu-ka - Veruj

5. Jack Lupino - Adrenalin

6. Zona - Čairi

7. Brat Pelin - Fräulein

8. GemiNNi - Metar sreće

9. Avgust - Jabuka

10. Harem Girls x Ivana Krunić - Bom bom

11. Aleksandra Sekulić - Kule