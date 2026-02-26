Slušaj vest

Drugo polufinale Pesme za Evroviziju kasni sa početkom zbog prouženog trajanja utakmice Crvene zvezde i Lila koja je ušla u produžetke.

S obzirom na to da je prenos utakmice na RTS 1, neplanirano se odlaže prenos PZE 2026 o čemu se oglasio i RTS. Kako su poručili, muzički spektakl će početi odmah po završetku fudbalskog meča koji se održava na stadionu Rajko Mitić.

Anketa

Ko su vaši favoriti druge polufinalne večeri PZE 2026?

Drugo polufinale Pesme za Evroviziju 2026 održava se večeras na prvom programu RTS, a na našem blogu uživo iz minuta u minut pratite dešavanja na velikoj sceni.
I u drugoj polufinalnoj večeri predstaviće se 12 kandidata, od kojih će njih sedmoro otići u veliko finale, koje će se održati 28. februara. Podsetimo, u prvom polufinalu publika i žiri su idabrali sedmoro najboljih.

Drugo polufinale PZE snimci sa proba
Foto: Printscreen/Instagram/eurovisionserbia_official

Redosled nastupa u drugom polufinalu
I večeras ćemo, kao i u prvom polufinalu, videti 12 nastupa, i to ovim redosledom:

1. Aleksandar Radojević - Sudbina

2. Milica Burazer - Svima vama treba mama

3. Sanja Aleksić - Ko me proba

4. Lu-ka - Veruj

5. Jack Lupino - Adrenalin

6. Zona - Čairi

7. Brat Pelin - Fräulein

8. GemiNNi - Metar sreće

9. Avgust - Jabuka

10. Harem Girls x Ivana Krunić - Bom bom

11. Aleksandra Sekulić - Kule

12. Lavina - Kraj mene

Ne propustitePop kultura"Nek ulože više od 3 evra u pesme pa će proći dalje": Društvene mreže gore uoči drugog polufinala PZE "Zvuči kao pesma sa albuma Slatkog greha"
Bojana Stamenov na sceni RTS tokom prvog polufinala PZE 2026 u šljokičastoj haljini (3).png
Pop kulturaDrugo polufinale PZE 2026: Odlaže se TV prenos, oglasio se RTS, evo šta je razlog
collage.jpg
Pop kulturaOvo je redosled takmičara u drugom polufinalu PZE 2026: Njih 7 će proći u veliko finale
Kristina Radenković i Dragana Kosjerina Perduv na prvom polufinalu PZE 2026 (3).png
Pop kultura"Ona je fenomenalna" Princ od Vranje otkrio ko zaslužuje pobedu na PZE 2026: "Stvarno se trudi..."
Mojke promocija (4).jpeg