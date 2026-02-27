da li ste znali

Sinoć je održano drugo polufinale takmičenja Pesma za Evroviziju na kojoj je izabrano preostalih sedam finalista. Veliku pažnju publike privukao je Brat Pelin sa numerom "Fräulein".

Ko je Brat Pelin?

U pitanju je užički influenser Stefan Papić poznatiji kao Brat Pelin, odlučio je da ove godine zakorači na muzičku scenu, a njegovo prvo predstavljanje publici bilo je na PZE gde izvodi numeru "Fräulein", (promašiti) koja spaja pop, rep, humor i balkanski šarm.

Šira javnost ga je zavolela još 2020. zahvaljujući autorskom projektu "Sasvim Obične Emisije" 2020. godine. Na Instagram profilu broji preko 150.000 pratioca.

Hit ideja da se prijavi na PZE

Anketa Da li vam se dopao nastup Brat Pelina na PZE? Da 57.47% Ne 42.53%

Iako je završio žurnalistiku, ne vidi sebe kao novinara, a svira gitaru i bunjeve, te godinama svira, zajedno sa kolegama, u "Il Mondo" bendu.

On je otkrio i kako je došlo do toga da pesmu uradi na nemačkom jeziku:

- Ja pre dve, tri godine nisam prošao konkurs. Ja sam prošle godine slavio rođendan u Beču, 18. maja, tražili smo pab gde ćemo da proslavimo. Sve je bilo prepuno, svi su to pratili finale "Evrovizije". Ja kada sam skontao da je Austrija jedna od favorita, a da im pesmu "Fraulein", na nemačkom jeziku, nisam je nigde objavio, i onda samo obećali, ako Austrija pobedi, ja se prijavljujem. Vraćamo se da godinu dana da proslavimo rođendan, ali u grin rumu - ispričao je on ranije u emisiji "In3gantno".

