Hrvatska manekenka Simona Mijoković šokirala je sve detaljima o burnoj prošlosti, porocima, kao i prostituciji kojom se kao maloletnica bavila. Ona je, međutim, promenila život iz korena i pre 11 godina se posvetila veri.

Simona je nedavno na svom Instagramu podelila fotografiju sa sveštenikom koji joj je, kako i sama ističe, pomogao da život gleda drugačije.

- Milost i dar vas je imati u životu. Dragi moj otac Nikola, 11 godina deo mog malog srca i života. Po njegovom podsticaju 2015. sam se posvetila Isusu po Mariji posveti sv. Ljudevita Monforskog - napisala je između ostalog.

"Moj život je počeo u grehu"

Podsetimo, Simona je u knjizi koju je objavila detaljno opisivala svoj život.

- Zovem se Simona Mijoković, imam 41 godinu, blagoslovena sam supruga, uskoro 10 godina u braku, i majka sam 10 dece, petoro na Zemlji i petoro na nebu. Moj život je počeo u grehu sa osam godina, sa devet, sa 10, sa 12 mi je oduzeta nevinost, sa 13 sam se uplela u drogu, sa 14 sam imala bulimiju, sa 16 sam se bavila maloletničkom prostitucijom, sa 18 sam imala tri pobačaja - pisalo je u knjizi uz nastavak:

- Kad bi samo jedna Simona u ovoj dolini suza mogla da čuje, a ima ih još mnogo na ovom svetu, važno je, Isuse. Ponovo bih primila svaki bič, svako zlostavljanje, svaki nemoral, sve što su mi učinili bih ponovo proživela, ako je to važno da bi se ijedna duša spasila. Ne zato što bih zahvalila grehu, ne daj Bože, sigurno i danas oplakujem svaki greh, već zato što znam kroz šta si Ti, Bože, prošao za nas.

